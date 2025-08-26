news_header_top
Экономика 26 августа 2025 10:38

С марта 2026-го Госалкогольинспекция Татарстана начнет проверять летние веранды

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 марта будущего, 2026 года Госалкогольинспекция Татарстана начнет проверять летние веранды, занимающиеся продажей алкоголя, на соответствие требованиям по их обустройству. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Из документа следует, что до 1 октября текущего года Минпромторг Татарстана должен разработать и утвердить требования к размещению и обустройству летних веранд, торгующих алкоголем.

К этому же сроку Госалкогольинспекции РТ следует разработать и утвердить порядок выдачи заключения, подтверждающего соответствие летней веранды требованиям к размещению и обустройству.

Минцифры РТ также должно к 1 октября обеспечить техническую возможность подачи заявления на выдачу такого заключения через портал госуслуг Татарстана.

Ранее, в конце июня, Минпромторг РТ направил на антикоррупционную экспертизу проект приказа, регламентирующего работу летних веранд с продажей алкоголя.

В частности, в случае принятия приказа сезонные залы общепита можно будет размещать не далее чем в 5 метрах от основного объекта, а работать они смогут только с 15 апреля по 15 октября.

Летняя веранда должна будет соответствовать архитектурному облику территории и правилам благоустройства города. При ее размещении не должны нарушаться права других собственников, создаваться помехи движению пешеходов и транспорта.

#летние кафе #Госалкогольинспекция РТ
