С максимальной выгодой: Эрдоган заявил, что обсудил с Путиным цены на газ для Турции

Анкара рассчитывает на максимально выгодные цены на газ из России. Этот вопрос — стоимость поставок — уже обсуждался с Президентом РФ Владимиром Путиным, заявил со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана телеканал NTV.

«У нас пока нет таких проблем [с поставками]. Россия не применяла в отношении нас санкции. У меня была встреча с ним [Президентом РФ], в ходе которой мы говорили о цене. Если его позиция окажется позитивной, то для нашего народа будут предоставлены максимально выгодные цены», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Президент Турции напомнил, что у его страны нет проблем с поставками газа из России, так как она не вводила санкций против Москвы.

«К 2023 году мы будем производить собственный природный газ и станем поставлять его гражданам намного дешевле. Это наша цель. Пока этот текущий резерв не является экспортно ориентированным. Но я надеюсь, что мы открыли очень большую дверь для Турции», — подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что предстоящая зима выдастся непростой для Европы из-за энергетического кризиса.