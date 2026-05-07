С любовью к жизни и уважением к прошлому: история ветерана «Казаньоргсинтеза» Василия Варламова

Страна 9 мая отпразднует 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника генеральный директор казанского предприятия СИБУРа – «Казаньоргсинтеза» – Айрат Сафин посетил ветерана Василия Варламова, пообщался с ним и вручил подарки.





Важная традиция

Главные люди Дня Победы – ветераны и свидетели войны. Благодаря их мужеству и стойкости страна смогла выстоять в самые тяжелые годы. Сегодня встречи с ветеранами – это возможность лично сказать спасибо людям, на долю которых выпали война, потери и тяжелый труд ради Победы.

Василий Иванович Варламов – ветеран «Казаньоргсинтеза». Он 13 лет проработал на предприятии.

– У нас с вами важная и нужная традиция. Мы ежегодно перед Днем Победы навещаем вас, а вы встречаете нас в добром здравии, – отметил Айрат Сафин, приветствуя ветерана.

Василий Варламов родился в 1931 году в деревне Сибирчи Апастовского района. Войну он встретил десятилетним мальчиком и быстро повзрослел.

– В 10 лет начал работать в колхозе, – вспоминает ветеран. – Голод был страшный, какую только траву не ели: крапиву, лебеду, желуди, – чем скотину кормили, то и себе. И работа тяжелая была, все ручной труд, мешки по 70 кг таскали.

Вспомнил ветеран и победную весну 45-го года:

– Я работал на поле, когда услышал про Победу. У нас в деревне на столбе было радио, по нему и объявили. Всех охватила радость, обнимались, поздравляли. Это счастье словами не описать.

Хоть в ряды Красной Армии Василия Варламова призвали уже после войны, но он оказался в гуще боевых действий. Попал в КГБ, участвовал в военных действиях в Латвии, занимался ликвидацией националистического подполья. В 1951 году его ранили во время выполнения служебного долга, комиссовали и приравняли к участникам Великой Отечественной войны.

После армии Василий Иванович осел в Казани, работал. На «Казаньоргсинтез» пришел в 1974 году и проработал на предприятии до пенсии.

На встрече ветеран много говорил и о родном заводе, с теплотой вспоминая коллег и рабочие будни. Было очевидно, насколько эта встреча для него важна – хоть и на словах, но словно небольшая экскурсия в его молодость. Он искренне благодарил делегацию из родного предприятия за визит.

– Это наш долг – помнить, – отметил Айрат Сафин. – Я и коллегам говорю: мы сами завтра станем ветеранами. Если сегодня не будем с уважением и заботой относиться к ветеранам, о нас тоже никто не вспомнит.

«С экологией все в порядке»

Генеральный директор рассказал и о том, чем сейчас живет предприятие.

– Мы прилагаем много усилий для улучшения экологии. Старые производства останавливаем и закрываем, а на их месте возводим новые, современные. За последние 20 лет мы удвоили объем выпуска продукции, при этом уровень выбросов остался на прежнем уровне, – отчитался Айрат Сафин.

По мнению ветерана, с экологией все в порядке:

– Я тому пример, дожил до 95 лет.

Василий Варламов живет практически рядом с «Казаньоргсинтезом». Еще в 1959 году построил тут дом. Вырастили с супругой двоих детей. Сейчас ветеран живет в заботе дочери, внуков и правнуков. С гордостью говорит, что уже даже есть праправнук.

Всю жизнь Василий Иванович занимался огородом. Эту традицию продолжает и его семья – все подоконники в доме заставлены рассадой томатов и перцев.

– Огород сажаем каждый год. Я здесь живу с рождения, дети мои здесь родились и растут. Все здоровы, – поддержала слова дедушки внучка Лилия Закирова.

Встреча получилась очень теплой. Василий Иванович был настолько вдохновлен, что даже принял приглашение на праздничное мероприятие и с удовольствием согласился посетить новое помещение Совета ветеранов «Казаньоргсинтеза».