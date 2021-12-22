С любовью – к вашему столу!

«Вамин» – молочный холдинг с крепкими традициями и серьезными замыслами на перспективу. О сегодняшних планах компании – блиц-интервью с ее генеральным директором Минтимером Мингазовым.

Блиц-интервью: Минтимер Мингазов – о результатах уходящего года и существующих планах молочного холдинга «Вамин»

Довольны прошедшим годом?

Год был не из легких, но мы уже к этому привыкли. В целом есть понимание, как двигаться к поставленным целям с учетом возникающих обстоятельств. Мы понимаем, что непреодолимых ситуаций нет.

Что было особенно сложным и непрогнозируемым?

Увеличение цены на молоко и дополнительная маркировка. Удорожание кормов в результате засушливого лета.

Есть новинки, которыми пополнился ассортимент?

В этом году мы сделали ребрендинг, обновили упаковку нашей продукции – сыра и масла. Ввели в матрицу фасованного сыра Балтасинский мраморный и фермерский.

К сожалению, не всё, что хотели, смогли воплотить. Работаем над этим. Задачи команде поставлены. Есть над чем плотно поработать в 2022 году.

Есть ли в планах ввести в ассортимент продукцию с сертификацией «Халяль»?

Рассматриваем такую возможность. Считаем, что это вполне реально. Нужно всё просчитать и оценить.

В одном из своих интервью вы говорите, что в какой-то момент объемов производимой вами продукции не стало хватать. Удалось найти пути оптимизации?

Да, когда начали работать на площадках Арского и Балтасинского заводов, поняли, что лимит не исчерпан. Необходим был еще один завод. Им стал Аксубаевский, бывший к тому времени 4 года на консервации. Восстановили его практически с нуля. Сегодня это самое крупное производство в районе.

Какова структура группы компаний «Вамин»?

ООО «Вамин Татарстан» – управление торговлей.

ООО «Арча» – это Арский и Балтасинский заводы.

Производственное объединение «Вамин Татарстан» – это Аксубаевский завод и пестречинская площадка.

ООО «СПХ «Вамин» – это предприятие по торговле зерновыми культурами и инвестпроект по строительству молочных ферм.

ООО «СПХ «Северный» – это сельскохозяйственное предприятие.

В проекте ли дальнейшее увеличение компании?

Это точно не план 2022 года. Посмотрим, каким будет результат следующего года. А дальше с командой будем принимать решение.

Сколько сегодня сыров в ассортименте «Вамина»?

16 видов сыра. Кроме сыров, масло 72,5% жирности, сыворотка и сухое обезжиренное молоко.

Чего, на ваш взгляд, требует современный потребитель от производителя прежде всего?

Разумеется, качества! А хороший продукт можно изготовить только из качественного сырья при строгом соблюдении санитарных норм и технологии производства.

На что посоветуете обращать внимание при выборе вкусного и качественного сыра?

Вкус для каждого свой. А унифицированный показатель качества – это состав, ГОСТ, и я бы обязательно отметил цену.

Какой должна быть цена на качественный продукт?

Для производства килограмма сыра необходимо около 11 литров молока. Прибавьте сюда расходы на транспортировку, электроэнергию, воду, закваску, зарплату сотрудников, наценку магазина… Качественный сыр дешевым быть не может. То же самое можно сказать и про масло.

Ваши проекты в уходящем году развивались теми темпами, на которые вы рассчитывали?

Перспективы развития группы компаний «Вамин» связываю, главным образом, с плановым выходом на российский рынок.

Решение – увеличивать объемы выпуска сыров. Сегодня на одной из наших площадок, Арском молочном комбинате (ООО «Арча»), заканчивается модернизация.

Устанавливаем новую сырную линию. Суточный объем – 330 тонн сыра. Планируя календарь 2022 года в целом, мы смотрим в будущее.

Что ждете от следующего года?

Реализации намеченных планов.

Слаженной командной работы моего коллектива.

С нетерпением жду запуска завода в Арске после реконструкции.

Что пожелаете нашим читателям в канун новогодних и рождественских праздников?

В первую очередь всем крепкого здоровья! Это было важно всегда, но сейчас особенно. Желаю нам всем преодолеть коронавирус.

Искренне желаю всем читателям находить в любых сложных ситуациях новые возможности.

Фотографии предоставлены холдингом «Вамин»