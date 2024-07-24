С лета 2025 года россиянам разрешат заселяться в отели по водительским правам

С 1 июля 2025 года россиянам планируют предоставить возможность заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению. Обеспечить необходимые изменения поручил Президент РФ Владимир Путин, сообщается в перечне на сайте Кремля.

Поручение дано Правительству и исполнительным органам в регионах.

Также глава государства призвал принять меры для покрытия дорог на туристических маршрутах устойчивой связью и интернетом. Кабмин РТ совместно с операторами связи примет все необходимые меры.

Срок представления докладов — до 1 сентября текущего года, далее раз в шесть месяцев.