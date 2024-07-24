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С лета 2025 года россиянам разрешат заселяться в отели по водительским правам
С 1 июля 2025 года россиянам планируют предоставить возможность заселяться в гостиницы по водительскому удостоверению. Обеспечить необходимые изменения поручил Президент РФ Владимир Путин, сообщается в перечне на сайте Кремля.
Поручение дано Правительству и исполнительным органам в регионах.
Также глава государства призвал принять меры для покрытия дорог на туристических маршрутах устойчивой связью и интернетом. Кабмин РТ совместно с операторами связи примет все необходимые меры.
Срок представления докладов — до 1 сентября текущего года, далее раз в шесть месяцев.
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