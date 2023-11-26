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С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником — видео
Около полуночи с космодрома Плесецк ВКС была запущена ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом. Пуск совершен в интересах Минобороны России, сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«В субботу, в 23: 58, с космодрома в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск „Союза-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в телеграм-канале ГК.
Согласно сообщению, аппарат выведен на целевую орбиту и находится под управлением наземных средств Воздушно-Космических сил России. Связь с ним устойчива.
Видео: Минобороны России
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