С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником — видео

Около полуночи с космодрома Плесецк ВКС была запущена ракета «Союз-2.1б» с космическим аппаратом. Пуск совершен в интересах Минобороны России, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«В субботу, в 23: 58, с космодрома в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск „Союза-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в телеграм-канале ГК.

Согласно сообщению, аппарат выведен на целевую орбиту и находится под управлением наземных средств Воздушно-Космических сил России. Связь с ним устойчива.

Видео: Минобороны России