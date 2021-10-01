С космодрома Байконур в Казахстане до конца года запустят пять ракет

Пять ракет-носителей «Союз» будут запущены с космодрома Байконур, расположенного на территории Казахстана, до конца 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в Роскосмос) Руслана Мухамеджанова.

«Еще планируется пять пусков до конца года с этой площадки (со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур)», – сказал руководитель центра.

Он отметил, что с Байконура будет также запущена ракета-носитель «Протон».

21 сентября генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, выступая на научно-практической конференции «Орбита молодежи», сообщил, что до конца года со всех российских космодромов ожидается запуск 15 ракет космического назначения.