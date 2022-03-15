С конца февраля число звонков на телефон доверия в Татарстане выросло почти в 1,5 раза

За период с 22 февраля по 10 марта на телефоны доверия в Татарстане поступило почти 2 тыс. звонков, что на 43% больше аналогичных показателей прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В экстремальных условиях все проявляют себя по-разному. Сегодня это очевидно практически каждому. В Сети, на работе, на учебе и даже в кругу близких людей. Поддержка, забота и терпение. Важно помочь друг другу пройти через испытание, – сказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов. – Мы призываем детей и молодежь делиться своими эмоциями. Специалисты телефона доверия совершенно бесплатно и анонимно оказывают помощь».

Преобладает тематика обращений по вопросам детско-родительских отношений, отношений ребенка со сверстниками, проблемы со здоровьем.

Специалисты психологических служб поддержки отмечают, что в последнее время люди делятся своими страхами и переживаниями о родственниках, стране, а также с вопросами по санкциям, повышению цен.