news_header_top_970_100
Руc Тат
Общество 20 ноября 2023 00:14

С компании из Буинска взыскали более 900 тыс. рублей штрафа за крупную свалку щебня

Скопировать ссылку
С компании из Буинска взыскали более 900 тыс. рублей штрафа за крупную свалку щебня
Фото: Минэкологии РТ

Организация «Орхидея+» из Буинского района выплатила более 917 млн рублей за ущерб, нанесенный окружающей среде. Штраф взыскан в принудительном порядке, сообщает Минэкологии РТ.

Крупную свалку щебня — ее площадь превысила 1,4 тыс. кв. метров — обнаружили сотрудники Управления госинспекции ведомства. Экологи рассчитали ущерб, нанесенный природе, и направили претензию компании, создавшей незаконную свалку.

«Однако в добровольном порядке юридическое лицо вред не возместило, в связи с чем был подан иск в Арбитражный суд Республики Татарстан. Требования Министерства были удовлетворены в полном объеме», — отмечается в сообщении.

Несмотря на решение суда, виновник вновь отказался оплатить штраф. После этого приставы из Буинского, Апастовского и Кайбицкого районов возбудили исполнительное производство. В результате этого сумма была взыскана в принудительном порядке.

#свалка мусора #Буинский район #Минэкологии
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100