С книгой и велосипедом: в Нижнекамске состоялся первый веломарафон библиотекарей

21 июля в Нижнекамске впервые состоялся веломарафон для библиотекарей и всех желающих прокатиться на велосипеде и принять участие в Дне открытых дверей Централизованной библиотечной системы.

«Мы вышли к нашим потенциальным читателям и познакомили их с нашими библиотеками, — рассказала «Татар-информу» методист Централизованной библиотечной системы Нижнекамска Румия Сахабова. — В библиотеке на сегодняшний день работают в самых разных направлениях — от патриотического до экологического, в том числе пропагандируют здоровый образ жизни через книги. Сегодня на нашем марафоне мы выбрали способ передвижения <...>, объединив, казалось бы, несовместимые вещи: книгу и велосипед. Мы также решили популяризировать велоспорт».

В эксперименте приняли участие 22 сотрудника библиотечной системы. Они стартовали с площадки торгового центра «Рамус молл», затем проехали по проспекту Мира и включили в свой маршрут «Парк нефтехимиков» и ТЦ «Барс». Финальной точкой стал городской парк «Семья».

Делая остановки в заранее намеченных точках, сотрудники рассказывали горожанам о библиотеках, проводили веселые интерактивные игры и викторины для детей и взрослых, а также раздавали сладкие призы. Прохожие принимали активное участие в акции, а некоторые присоединились к веломарафону и проехали с библиотекарями до конечного пункта.

В парке «Семья» велосипедистов ждала торжественная программа. Начальник нижнекамского отделения профилактики «Безопасности дорожного движения» Ильсия Сафонова поздравила их с запуском прекрасной акции и наградила самого юного и самых опытных участников веломарафона. Ими стали Ильгиз Мубаракшин и сотрудники Городской библиотеки – филиала № 1 Елизавета Сибгатуллина и Детской библиотеки – филиала № 37 Елена Токачева.

Дипломами участников первого библиотечного веломарафона наградила замдиректора по работе с детьми Гузель Хасанова. «Мы — креативная команда библиотекарей, — сказала она, — впервые связали библиотеку и спорт. Наших спортсменов — юных участников веломарафона — мы приглашаем в библиотеки нашего города, а их у нас в городе 16».