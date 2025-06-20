С кем и о чем говорит Минниханов на ПМЭФ: первые лица стран, бизнес, губернаторы

На стенде Республики Татарстан в «Экспофоруме», где проходит Петербургский международный экономический форум, накануне вечером и сегодня утром продолжилась серия встреч Рустама Минниханова с политическими деятелями и предпринимателями.





Рустам Минниханов встретился с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Форум «Энергопром» закрепился на энергетической карте России

Финальный день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Раис Татарстана Рустам Минниханов начал со встречи с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили вопросы реализации проектов модернизации энергогенерации в Татарстане.

Кроме того, была затронута тема организации и проведения в Казани Международного энергетического форума «Энергопром» в 2026 году. Интересно, что сам Цивилев принял самое активное участие в работе данной площадки в начале апреля 2025 года.

«Энергетический форум в Казани уже давно сложился, и он уже стал международным. И мы видим, сколько стран приехало сегодня на этот форум. В Казани создана прекрасная площадка для проведения форумов любого уровня», – об этом он говорил журналистам в МВЦ «Казань Экспо» 2 апреля.

В те же дни в Казани прошло и заседание Электроэнергетического совета СНГ. Министры из стран Содружества также оценили уровень гостеприимства Раиса Татарстана Рустама Минниханова и всей команды.

«Эту площадку с удовольствием восприняли все страны – участницы СНГ, им всё очень понравилось, они благодарили и Рустама Нургалиевича, и всю его команду за такое гостеприимство. Это прекрасная площадка, которая позволяет проводить любой форум, но есть еще и подготовленная команда в Казани, которая эти форумы может организовать и провести», – отмечал Цивилев.

Таким образом, форум «Энергопром» стал неотъемлемой частью экономического ландшафта России, как и Татарстан – одним из явных лидеров страны в энергетической сфере.

На встрече с Александром Дрозденко стороны подписали план мероприятий по реализации Соглашения между Республикой Татарстан и Правительством Ленинградской области Фото: пресс-служба Раиса РТ

Интересы Татарстана в Северной столице России

Сегодня в первой половине дня Рустам Минниханов продолжил и серию встреч с главами регионов на ПМЭФ-2025. В последний день ПМЭФ-2025 Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Ленинградской области Александром Дрозденко.

На встрече с Дрозденко были озвучены данные, согласно которым межрегиональный товарооборот между Татарстаном и Ленинградской областью достиг отметки в 10 млрд рублей.

«Ленинградская область – один из ведущих деловых партнеров нашей республики. Мы поставляем вам грузовые автомобили, бензин, дизельное топливо, продукты питания, медицинские инструменты. В расширении сотрудничества заинтересованы наши предприятия нефтехимического комплекса и машиностроительной отрасли», – сказал Рустам Минниханов.

В этом регионе активно работают предприятия республики. Среди них КАМАЗ, Холдинговая компания «Ак Барс», «Татхимфармпрепараты», Торговый дом «КАМА», АО «Татспиртпром», Кукморский валяльно-войлочный комбинат, «Нэфис» и так далее.

По итогам встречи стороны подписали план мероприятий по реализации Соглашения между Республикой Татарстан и Правительством Ленинградской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2025-2027 годы.

Раис РТ поблагодарил Александра Беглова за поддержку работы татарских общественных организаций Фото: пресс-служба Раиса РТ

Аналогичный план мероприятий был сегодня подписан на встрече Минниханова с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Татарстанский лидер подчеркнул, что межрегиональный товарооборот достиг отметки в 30,8 млрд рублей.

«Среди перспективных направлений взаимодействия – кооперация в области машиностроения, взаимные поставки продовольственных и других товаров народного потребления, сотрудничество в сфере сельского хозяйства», – отметил Рустам Минниханов.

Отметим, что в предыдущие дни работы Минниханова на ПМЭФ Татарстан подписал аналогичные соглашения с городом федерального значения Севастополь и Республикой Тыва.

Отдельно Раис РТ поблагодарил Беглова за поддержку работы татарских общественных организаций. Сегодня в Санкт-Петербурге проживает свыше 20 тысяч татар.

«Хорошая диаспора здесь проживает. Активно представлены в нашем Доме национальностей», – ответил Беглов.

Стратегия Минниханова на ПМЭФ-2025

В целом, если смотреть на программу встреч татарстанского лидера на ПМЭФ-2025, можно выделить три приоритетных направления:

Взаимовыгодное сотрудничество с ведущими регионами России Международные контакты и дипломатия Встречи с ведущими акторами на бизнес-карте России

Таким образом, мы видим, что деятельность Раиса Татарстана на форуме в Санкт-Петербурге четко структурирована и подчинена определенным целям. Можно сказать, что это свойственно и работе татарстанского лидера в целом.

По первому пункту деловых активностей Минниханова мы отчитались выше. А в части международных контактов руководитель Татарстана накануне провел еще две встречи – с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и с первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым.

Накануне Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком Фото: rais.tatarstan.ru

В рамках первой встречи стороны обсудили план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Протокола о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской. Напомним, что сам план был подписан год назад на прошлогоднем ПМЭФ.

«Мы проводим последовательную работу по исполнению плана, насколько это возможно в текущих непростых условиях. Сформирован список участников рабочей группы по развитию сотрудничества с Республикой Сербской с участием заинтересованных татарстанских министерств и ведомств. Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан прорабатывается визит татарстанской делегации в Вашу республику», – подчеркнул Рустам Минниханов.

При этом стороны отметили, что показатели товарооборота между Татарстаном и Боснией и Герцеговиной остаются на низком уровне. Минниханов и Додик определили точки роста, чтобы это исправить. Среди перспективных направлений торгово-экономической кооперации – нефтехимия, вертолето- и машиностроение, сельское хозяйство и продовольствие и другие.

«Я благодарен вам за внимание, которое вы оказываете нашей делегации. Я знаю, что ваш регион один из самых развитых, и мы готовы к любым формам сотрудничества», – заверил Минниханова Милорад Додик.

На встрече с Данияром Амангельдиевым стороны зафиксировали трехкратный рост товарооборота Фото: rais.tatarstan.ru

На встрече же Минниханова с первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым стороны зафиксировали трехкратный рост товарооборота, который достиг 138 млн долларов и стал более диверсифицированным.

«Мы высоко ценим возможность расширения партнерства с Вашей страной в рамках дружественных российско- кыргызских отношений. Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний в Кыргызстане», – заверил собеседника Рустам Минниханов.

В частности, речь идет об увеличении поставок нефтехимической продукции, автомобильных шин, товаров бытовой химии, компрессорного, холодильного оборудования.

Раис РТ провел переговоры с президентом индонезийской компании Krakatau Steel Акбаром Джоаном Фото: rais.tatarstan.ru

Еще одна встреча прошла на стыке международных контактов и бесед с представителями крупного бизнеса. Рустам Минниханов провел переговоры с президентом индонезийской компании Krakatau Steel Акбаром Джоаном. Это крупнейшая металлургическая госкорпорация Индонезии.

«Ваша компания – крупнейшая сталелитейная компания Индонезии с множеством субхолдингов, дочерних и совместных предприятий. Наша республика открыта для инвестиций и инноваций и всегда готова поделиться своим опытом», – заверил Джоана Рустам Минниханов.

По итогам встречи с Александром Дюковым было заключено соглашение о создании новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Газпром» планирует выпуск новых материалов в Татарстане

В части переговоров с представителями крупного бизнеса особняком стоит вчерашняя встреча Раиса Татарстана с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым. По ее итогам было заключено соглашение о создании новых химических реагентов для повышения нефтеотдачи.

Стороны займутся реализацией научно-технических и производственных проектов, связанных с разработкой новых реагентов для увеличения эффективности добычи, жидкостей для бурения и гидроразрыва пласта, а также составов для нефтепромысловой химии. Организовать и запустить выпуск новых материалов планируется в Татарстане.

А уже сегодня Рустам Минниханов встретился с генеральным директором, председателем правления ПАО «МТС» Инессой Галактионовой. Раис республики сообщил, что в Татарстане порядка 2 миллионов жителей являются абонентами МТС. Это около 33% процентов рынка.

Минниханов встретился с генеральным директором, председателем правления ПАО «МТС» Инессой Галактионовой Фото: пресс-служба Раиса РТ

Только за последние 5 лет объем инвестиций МТС в развитие сети связи в Татарстане составил 6,9 млрд рублей.

«Особую ценность для нас представляет устранение цифрового неравенства в сельской местности. Ваша компания тоже присоединилась к данному проекту и заходит в сельские населенные пункты», – подчеркнул руководитель республики.

В прошлом году МТС обеспечил связью и скоростным интернетом 95 небольших сел и деревень республики.

Наконец, накануне вечером Минниханов подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Биржа ЦТС» о развитии биржевой торговли и формировании справедливых рыночных цен и ценовых индикаторов на товары, а также укреплении экономического потенциала Татарстана.

Кроме того, с помощью биржевых инструментов предполагается расширять границы сбыта, оптимизировать затраты на приобретение товаров и сырья татарстанскими производителями. Также развивать конкуренцию с использованием инструментов биржевой и внебиржевой торговли и электронных закупочных процедур.

В завершение нашего обзора сообщим, что на Петербургском форуме передали первую машину LADA Aura. Ранее республика заключила соглашение о приобретении 80 автомобилей этой марки. Сегодня первый из них презентовали Рустаму Минниханову. Татарстанский лидер лично осмотрел авто. Соответствующее видео в своем канале опубликовала руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова.