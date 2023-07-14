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«Моя работа — приношение республике»: в Татарстане вручили премию им. Державина
В Татарстане вручили Республиканскую премию имени Гавриила Романовича Державина. В этом году обладателем награды стал журналист, автор документальных телефильмов Айрат Бик-Булатов за книгу «Очерки истории казанской журналистики (1758-1918)».
Наградила победителя заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. «Мне отрадно заметить, что материалы, которые поступают, с каждым годом по-новому звучат и становятся все серьезнее», — отметила она.
Вручение премии прошло на площади имени Державина в родном для поэта Лаишевском районе. Отметим, что сегодня отмечается 280-летие со дня рождения Гавриила Державина.
«Я очень хотел, чтобы республика увидела мою работу. Почти тысяча страниц этого труда стали моим приношением республике», — заявил Айрат Бик-Булатов.
Напомним, что премия имени Державина присуждается писателям за особо значимые произведения в области литературы, получившие широкое общественное признание, созданные на русском или татарском языках, популяризирующие творчество поэта, а также юристам за научные исследования в сфере юриспруденции.
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