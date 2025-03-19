«С каждого брали по 3-5 тысяч рублей»: как в Казани зарабатывали на нелегальных мигрантах

Перед судом в Казани предстали семь человек, которых обвиняют в фиктивной постановке мигрантов на учет. Как работала схема, кого обманывали и сколько успели заработать ее организаторы – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Ново-Савиновский суд Казани приступил к рассмотрению дела организованной группы, которая промышляла фиктивной постановкой на учет мигрантов за деньги

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Незаконно оформили в Казани почти 5 тысяч мигрантов

Ново-Савиновский суд Казани приступил к рассмотрению дела организованной группы, которая промышляла фиктивной постановкой на учет мигрантов за деньги. На скамье подсудимых организаторы схемы – Асламжон Адашев и Файзилло Сайфуллаев, а также их пособники: Александр Айсюк, Мария Гришина, Руслан Равилов, Ильшат и Жанар Яруллины. Все вместе за несколько лет они фиктивно оформили в Казани чуть меньше 5 тысяч мигрантов.

У Александра Айсюка, Марии Гришиной, Руслана Равилова, Ильшата и Жанар Яруллиных по одному эпизоду – за организацию незаконной миграции группой лиц и за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ. У Сайфуллаева то же самое, только с припиской, что он – организатор.

Асламжона Адашева, помимо прочего, обвиняют в незаконном образовании юридического лица. К слову, он единственный из подсудимых, кто сидит в СИЗО, остальные находятся под запретом определенных действий.

Старший помощник прокурора Ново-Савиновского района Евгения Апполонова, зачитывая государственное обвинение, упомянула, что преступная группа начала действовать в Казани в 2021 году, а ее идейные вдохновители – Сайфуллаев и Адашев.

По версии следствия, с июня 2021 года по 2023 год сегодняшние подсудимые, сколотив группу, за деньги обеспечивали мигрантам, которые не имели на то права, возможность находиться в России. Для этого сотрудникам органов миграционного учета предоставлялись недостоверные сведения.

Преступная группа оформила 4799 мигрантов, получив с них как минимум 16,5 млн рублей Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«За два года группа заработала более 16 млн рублей на незаконных мигрантах»

Сайфуллаев и Адашев разработали несложную схему: они искали иностранцев, подлежащих постановке на миграционный учет, брали с них от 3,5 до 5 тысяч рублей, определенные документы и подавали их для постановки на учет.

«Не позднее 3 июня 2021 года в Казани создали и возглавили организованную группу для обеспечения организации незаконной миграции и вовлекли в нее Яруллина, Яруллину, Айсюка, Гришину, Равилова, Рамазанова и Артюнова, не имеющих постоянного источника дохода и готовых следовать плану преступной группы. Каждый из них обладает наилучшими способностями для ведения незаконной деятельности. Адашев и Сайфуллаев предложили им систематическое вознаграждение за работу», – рассказал государственный обвинитель.

Схема работала на обмане должностных лиц «Паспортно-визового сервиса МВД РФ». Кроме того, организаторы, по мнению следствия, искали фиктивные учредительские документы юридических лиц. Когда такие документы находились, организации вписывали как принимающие стороны для работы определенного количества мигрантов.

Из тех 3-5 тысяч рублей, которые платили мигранты за оформление документов, 300-500 рублей получали «младшие сотрудники» преступной группы, оставшуюся часть суммы забирали Адашев и Сайфуллаев. Часть денег шла на оплату услуг филиала паспортно-визовой службы.

По такой схеме преступная группа оформила 4799 мигрантов, получив с них как минимум 16,5 млн рублей – это если считать по 3,5 тысячи рублей за человека.