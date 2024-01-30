С казанской строительной компании взыскали 8,2 млн по искам недовольных заказчиков

С казанской компании, которая занимается подготовкой строительных площадок, взыскали долги по 18 исполнительным производствам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Фирма «Т» не всегда и не полностью выполняла свои обязательства, поэтому заказчики из разных городов Татарстана обратились в суд. Каждый из исков был удовлетворен и общая сумму долга компании составила 8,2 млн рублей.

С оплатой фирма не спешила и пристав арестовала банковские счета и нежилое здание фирмы. Поскольку и это не возымело эффекта, помещение передали в Росимущество, где его реализовали на торгах в счет погашения долга «Т».