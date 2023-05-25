С июня в Казани изменится маршрут движения троллейбусов №1

С 1 июня троллейбусы №1 в Казани будут курсировать по измененному маршруту. Меры принимаются на время строительно-монтажных работ на Горьковском шоссе, отмечает городской Комитет по транспорту.

В сообщении уточняется, что вплоть до завершения работ троллейбусы от остановки «ул.Горьковское шоссе» будут двигаться по улице Восстания, затем — по ул.Кулахметова с выездом на Болотникова. Затем общественный транспорт вновь вернется к привычному маршруту.

В комитете рассказали, что с 1 июня появятся временные остановочные пункты «ПО Тасма», «Разъезд Восстания», «Аптека № 93», «Ул.Сабан» и «Школа №70». В то же время остановка «ул.Светлая» исчезнет из маршрута.