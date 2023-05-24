С июня татарстанцы начнут получать выплату из маткапитала в один и тот же день

С этого года ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала предоставляется с учетом нескольких изменений. Теперь средства положены на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Об этом напомнил сегодня в ходе прямого эфира, организованного в социальной сети, управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка. Еще одно изменение касается даты зачисления средств. С июня выплата будет доставляться всем семьям в один день — 5-го числа каждого месяца. В эту дату родители будут получать средства за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги поступят семьям 5 июня», — пояснил он.

Размер ежемесячных средств равен региональному прожиточному минимуму для детей. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на один год, по мере истечения этого срока владельцу сертификата следует вновь подать заявление. Получать меру поддержки можно в дополнение к единому пособию.

«Право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в Татарстане. При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в республике», — уточнил Вафин.

По всем направлениям расходования средств материнского капитала заявления подаются в электронном виде — в «личном кабинет» на сайте фонда. Кроме того, татарстанцы могут обратиться с заявлением лично в клиентскую службу Социального фонда или в офисы МФЦ.