С июня спектакль ТЮЗа «Ночной трамвай» будет дополнительно выходить на рельсы по средам

Для спектакля-променада Казанского ТЮЗа «Ночной трамвай» с середины июня вводится дополнительный день в афише: с 15-го числа первого летнего месяца, помимо пятничных и субботних постановок, вводят регулярные постановки по средам.

«Мы давно думали запустить дополнительный показ, потому что билеты быстро раскупают – нас очень просили увеличить количество дней этого спектакля в афише. Так что мы рады объявить о том, что с 15 июня эти показы станут возможны. Билеты есть пока на все показы по средам в июне и июле. Показы в пятницу и субботу остаются, как и раньше», – прокомментировали «Татар-информу» в пресс-службе театра.

Действие популярного у казанцев аудиоспектакля-променада, напомним, разворачивается внутри трамвайного вагона существующего городского маршрута №5а. Трамвай движется от станции метро «Проспект Победы» по привычному кольцевому маршруту, охватывая новые спальные районы и историческую часть Казани. Сюжет завязан на присутствии именно внутри трамвая пассажиров и главного персонажа, но в то же время такая экспериментальная постановка – это не экскурсия по городу, а логичный и оправданный художественный прием.

Спектакль «Ночной трамвай» – совместный проект Казанского ТЮЗа и МУП «Метроэлектротранс». Премьера состоялась почти год назад, 12 июня, нетривиальная постановка стала очень популярной у казанцев. Зрители слушают в наушниках текст пьесы Зои Рутер, исполненной актерами ТЮЗа, временами подпевают, а к финалу нередко не могут содержать слез.