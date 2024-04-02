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С июня фонд «Защитники Отечества» обработал более 900 тыс. обращений
За 10 месяцев работы фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений, из которых 780 тысяч уже удалось решить. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявила председатель фонда Анна Цивилева.
Она отметила, что порядка 70% от общего объема обращений поступило от действующих бойцов, хотя изначально фонд ставил своей целью помощь ветеранам СВО и семьям погибших.
«Несмотря на то что юридически фонд работает с демобилизованными, уволенными из Вооруженных сил ребятами и также членами семьи погибших бойцов, к нам 70% по статистике из общего количества обращений, приходят действующие военнослужащие — добровольцы, частные военные компании и их члены семьи», — приводит слова Цивилевой ТАСС.
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