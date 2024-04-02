С июня фонд «Защитники Отечества» обработал более 900 тыс. обращений

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За 10 месяцев работы фонд «Защитники Отечества» получил 910 тысяч обращений, из которых 780 тысяч уже удалось решить. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявила председатель фонда Анна Цивилева.

Она отметила, что порядка 70% от общего объема обращений поступило от действующих бойцов, хотя изначально фонд ставил своей целью помощь ветеранам СВО и семьям погибших.

«Несмотря на то что юридически фонд работает с демобилизованными, уволенными из Вооруженных сил ребятами и также членами семьи погибших бойцов, к нам 70% по статистике из общего количества обращений, приходят действующие военнослужащие — добровольцы, частные военные компании и их члены семьи», — приводит слова Цивилевой ТАСС.