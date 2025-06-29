С июля вырастут пенсии для ряда пожилых россиян

С июля ряд пенсионеров получит увеличенные страховые выплаты. Как пояснил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в комментарии агентству «Прайм», перерасчет затронет несколько категорий получателей.

В первую очередь повышение коснется граждан, которым исполнилось 80 лет в июне: фиксированная выплата к страховой пенсии для них будет увеличена вдвое и составит 17 815 рублей 40 копеек. На такую же сумму могут рассчитывать и те, кому в июне была установлена первая группа инвалидности по результатам медико-социальной экспертизы.

Если за пенсионером официально оформлен уход, к указанной выплате дополнительно прибавляется 1 314 рублей, что доводит итоговую сумму до 19 129 рублей 40 копеек. Для получения этой доплаты необходимо подать заявление и документы в отделение Социального фонда России.

Также предусмотрены дополнительные меры поддержки для пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. За каждого иждивенца (но не более трех) будет начисляться доплата в размере 2 969 рублей 23 копейки. Это может касаться несовершеннолетних детей, инвалидов или других родственников, признанных нетрудоспособными.

По словам эксперта, перерасчет пенсий для большинства категорий будет произведен автоматически, за исключением случаев ухода за пожилыми людьми, где требуется личное обращение. Виноградов напомнил, что основой для данных изменений служит статья 17 Федерального закона «О страховых пенсиях», вступившая в силу после последней пенсионной реформы. Все изменения будут учтены при последующих индексациях выплат.