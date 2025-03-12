С июля получить ипотеку со взносом менее 20% станет почти невозможно

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С 1 июля текущего, 2025 года заемщики с низким первоначальным взносом (20% и менее) практически не смогут взять ипотеку. Соответствующие прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) введет Банк России, пишет газета «Известия».

Право вводить подобные ограничения у регулятора появится с 1 апреля – оно было предоставлено ЦБ РФ в прошлом году. В пресс-службе Центробанка пояснили, что «сначала МПЛ будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов».

На первом этапе количественные ограничения должны затронуть заемщиков, которые тратят на обслуживание долга более 80% своих доходов и имеют низкий первоначальный взнос (не более 20%). Впрочем, пока Банк России не раскрыл, какие именно лимиты будут установлены.

Издание предполагает, что ЦБ может пойти по тому же пути, что и при введении ограничений на необеспеченные потребительские кредиты начиная с 2023 года. Изначально они были довольно мягкими, но впоследствии регулятор их существенно ужесточил.

По мнению опрошенных газетой экспертов, подобные действия регулятора логичны, потому что после отмены массовой льготной ипотеки в середине 2024 года банки и застройщики идут на уловки, чтобы жилье в кредит могли приобрести люди с низким первоначальным взносом.

«<...> это может ограничить доступ к ипотечным кредитам для определенных категорий граждан, особенно тех, кто только начинает свою кредитную историю, например, для молодежи», – предупредил вместе с тем один из экспертов – президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.

Подробнее о текущей ситуации с ипотечным кредитованием в Татарстане читайте в материале «Тянуть ипотеку стало невозможно»: рекордные ставки обрушили рынок жилья.