С июля дети до 14 лет смогут оформить прописку через Госуслуги

С 1 июля несовершеннолетние граждане младше 14 лет смогут оформить прописку через портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

На сегодняшний день есть возможность оформить временную регистрацию через портал, не посещая территориальное подразделение МВД России.

«С 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для (постоянной) регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста», — рассказали в пресс-центре.

К 2023 году данная услуга будет доступна для всех возрастных категорий. До этого россиянам старше 14 лет для регистрации по месту жительства нужно будет однократно посещать орган регистрационного учета.