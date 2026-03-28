news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 марта 2026 14:10

С иранской АЭС Бушер эвакуировали 164 специалиста из России

Читайте нас в
Телеграм

С Иранской АЭС «Бушер» эвакуировали 164 специалиста из России, сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство России в Ереване.

«27 марта благодаря скоординированным действиям российских дипломатов и представителей армянской стороны еще 164 сотрудника ГК «Росатом», эвакуированные с АЭС «Бушер» и прибывшие из Ирана в Армению через пограничный переход (КПП) «Нурдуз» – «Агарак», отправились на родину», – сообщили в дипведомстве.

Из Еревана в Москву эвакуированные специалисты улетели спецрейсом. Помимо россиян также были эвакуированы граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

#иранская ядерная программа #Иран #эвакуация людей
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Виновны, снисхождения не заслуживают»: что решили присяжные по делу «бригады Джамая»

27 марта 2026
Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

28 марта 2026
Новости партнеров