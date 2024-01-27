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С февраля российские карты «Мир» начнут принимать в еще одной стране
С 20 февраля российские карты «Мир» начнут принимать в Мьянме. Кроме того, в стране вступят в силу удобные финансовые инструменты для инвесторов из РФ. Об этом мо ссылкой на министра инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кана Зо сообщает ТАСС.
«Мы сейчас можем дать возможность [российским инвесторам] с 20 февраля этого года использовать удобные финансовые инструменты. Сейчас можно получить соответствующую карту, которая будет работать в нашей экономике. Можно будет воспользоваться картой „Мир“», — объяснил глава ведомства, выступая на российско-мьянманском бизнес-форуме на полях выставки-форума «Россия» в Москве.
Он уточнил, что картой смогут воспользоваться не только инвесторы, но и туристы из России.
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