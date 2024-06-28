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С начала года в Казани произошло уже более 4 тысяч случаев дистанционного мошенничества
С начала года в Казани произошло уже больше четырех тысяч случаев дистанционного мошенничества. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отделения информационно-телекоммуникационных технологий УМВД Казани Валех Алиев.
«Есть разные схемы, но основная – мошенничество по телефону. Таких преступлений в Казани произошло уже свыше четырех тысяч. В день происходит по 15-20 таких преступлений. Часто жертвами становятся люди старше 60 лет. Помимо мошенников в схеме участвуют также курьеры, молодые люди от 20 до 25 лет, забирающие деньги у обманутых», – рассказал он. С начала года полицейские поймали 35 человек, которые выступали в качестве курьеров мошенников.
Проблема дистанционного мошенничества в Татарстане стоит остро, но активно решается. Сотрудниками ведомства проводятся пресс-конференции для информирования населения, полицейские активно «охотятся» на злоумышленников, при чем не только в Татарстане, но и в других регионах РФ.
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