С начала года в Казани произошло уже более 4 тысяч случаев дистанционного мошенничества

С начала года в Казани произошло уже больше четырех тысяч случаев дистанционного мошенничества. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отделения информационно-телекоммуникационных технологий УМВД Казани Валех Алиев.

«Есть разные схемы, но основная – мошенничество по телефону. Таких преступлений в Казани произошло уже свыше четырех тысяч. В день происходит по 15-20 таких преступлений. Часто жертвами становятся люди старше 60 лет. Помимо мошенников в схеме участвуют также курьеры, молодые люди от 20 до 25 лет, забирающие деньги у обманутых», – рассказал он. С начала года полицейские поймали 35 человек, которые выступали в качестве курьеров мошенников.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Проблема дистанционного мошенничества в Татарстане стоит остро, но активно решается. Сотрудниками ведомства проводятся пресс-конференции для информирования населения, полицейские активно «охотятся» на злоумышленников, при чем не только в Татарстане, но и в других регионах РФ.