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С этого года татарстанцы смогут записываться к врачу через «ВКонтакте»
С этого года для жителей Татарстана станут доступны новые сервисы в социальной сети «ВКонтакте». Информацию об этом «Татар-информу» подтвердил первый заместитель министра цифрового развития РТ Илья Начвин.
«Ряд сервисов уже есть. Например, можно оплатить штраф или уведомление получить. Новые сервисы — запись на прием к врачу, в детский сад — всё это по планам в этом году. Начиная с августа будем вводить новые сервисы», — ответил Начвин на вопрос «Татар-информа».
Сейчас через сервисные уведомления «ВКонтакте» татарстанские пользователи могут узнать, есть ли у них штрафы, выписанные Госавтоинспекцией, и оплатить их.
В этом году к числу доступных услуг добавятся онлайн-сервисы по записи на прием к врачу, подаче показаний счетчиков и получению уведомлений.
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