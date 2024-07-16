С этого года татарстанцы смогут записываться к врачу через «ВКонтакте»

С этого года для жителей Татарстана станут доступны новые сервисы в социальной сети «ВКонтакте». Информацию об этом «Татар-информу» подтвердил первый заместитель министра цифрового развития РТ Илья Начвин.

«Ряд сервисов уже есть. Например, можно оплатить штраф или уведомление получить. Новые сервисы — запись на прием к врачу, в детский сад — всё это по планам в этом году. Начиная с августа будем вводить новые сервисы», — ответил Начвин на вопрос «Татар-информа».

Сейчас через сервисные уведомления «ВКонтакте» татарстанские пользователи могут узнать, есть ли у них штрафы, выписанные Госавтоинспекцией, и оплатить их.

В этом году к числу доступных услуг добавятся онлайн-сервисы по записи на прием к врачу, подаче показаний счетчиков и получению уведомлений.