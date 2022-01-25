С экс-защитника «Ак Барса» Маркова сняли дисквалификацию

София Маркова, супруга бывшего хоккеиста сборной России, защитника казанского «Ак Барса» Андрея Маркова, сообщила в Instagram, что с ее мужа была снята дисквалификация.

Марков получил полуторагодовую дисквалификацию от Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как продолжал находиться в пуле допинг-тестирования уже после завершении карьеры.

Марков является трехкратным чемпионом России (2000, 2005, 2018), обладателем Кубка Гагарина (2018), а также чемпионом мира в составе сборной России (2008).

Отыграв 17 лет за легендарный клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», Марков в 2017 году перешел в «Ак Барс», за который сыграл два сезона и стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году. 104 матча — 47 результативных баллов (7 голов+40 передач) в казанской странице биографии 43-летнего Маркова. С нынешнего сезона Андрей трудится в тренерском штабе подмосковного «Витязя».