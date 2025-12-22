news_header_top
Экономика 22 декабря 2025 14:53

С экс-зампреда правления и сотрудников ТФБ взыскали более 1,2 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

Ново-Савиновский районный суд Казани удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов и взыскал с бывших топ-менеджера и троих сотрудников «Татфондбанка» свыше 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В числе лиц, которых суд обязал возместить ущерб, причиненный финансовой организации, – экс-заместитель председателя правления ТФБ Вадим Мерзляков.

Помимо бывшего топ-менеджера банка, суд решил взыскать средства с экс-заместителя директора департамента инвестиционного бизнеса Тимура Вальшина, начальника управления клиентских операций на рынке ценных бумаг Рустама Тимербаева и начальника управления активных операций на рынке ценных бумаг Илнара Абдульманова.

Банк России отозвал у «Татфондбанка» лицензию на осуществление банковских операций еще в 2017 году.

#татфондбанк #банкротство татфондбанка #агентство страхования вкладов
