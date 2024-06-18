С экс-директора казанской фирмы взыскали 1,3 млн рублей за аферу с бюджетными средствами

Кировский районный суд города Казани рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры о взыскании с руководителя ООО «Международное сертификационное бюро» ущерба, причиненного преступными действиями.

Судом установлено, что в 2013 году осужденный, являясь директором данной организации, заведомо зная об отсутствии намерения исполнять обязательства по государственному контракту с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, изготовил фиктивные финансово-хозяйственные документы. В них были внесены ложные сведения об оказанных услугах. Таким обманным путем злоумышленник похитил более 1,3 млн рублей бюджетных средств.

Ранее приговором Вахитовского районного суда Казани мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии Верховный суд РТ освободил его от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Однако причиненный государству многомиллионный ущерб так и не был возмещен предпринимателем. Поэтому прокуратура РТ обратилась в суд с гражданским иском, потребовав взыскать с осужденного более 1,3 млн рублей в счет компенсации вреда, нанесенного федеральному бюджету.

Кировский районный суд Казани удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.