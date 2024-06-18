Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
С экс-директора казанской фирмы взыскали 1,3 млн рублей за аферу с бюджетными средствами
Кировский районный суд города Казани рассмотрел гражданское дело по иску прокуратуры о взыскании с руководителя ООО «Международное сертификационное бюро» ущерба, причиненного преступными действиями.
Судом установлено, что в 2013 году осужденный, являясь директором данной организации, заведомо зная об отсутствии намерения исполнять обязательства по государственному контракту с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан, изготовил фиктивные финансово-хозяйственные документы. В них были внесены ложные сведения об оказанных услугах. Таким обманным путем злоумышленник похитил более 1,3 млн рублей бюджетных средств.
Ранее приговором Вахитовского районного суда Казани мужчина был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Впоследствии Верховный суд РТ освободил его от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Однако причиненный государству многомиллионный ущерб так и не был возмещен предпринимателем. Поэтому прокуратура РТ обратилась в суд с гражданским иском, потребовав взыскать с осужденного более 1,3 млн рублей в счет компенсации вреда, нанесенного федеральному бюджету.
Кировский районный суд Казани удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников