С экс-депутата Госдумы Ольги Павловой сняты все обвинения в использовании допинга

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Решением спортивного арбитражного суда с заслуженного тренера РФ, экс-депутата Госдумы от Татарстана Ольги Павловой были сняты все обвинения РУСАДА в использовании допинга.

«Спортивный арбитражный суд удовлетворил наш иск и постановил взыскать с РУСАДА все судебные издержки», – рассказала корреспонденту «Татар-информа» Павлова.

Она также обратила внимание, что изначально в этом деле было очень много нарушений как с точки зрения закона, так и с точки зрения нарушения конституционных прав человека.

«Сложная ситуация, которая сейчас сложилась в российском спорте, не может использоваться различными спортивными организациями как оправдание для нарушения прав человека и огульного обвинения. Слава богу, что в России есть независимый спортивный арбитраж и профессиональные команды юристов. Они выявили и учли все процессуальные нарушения в документах РУСАДА и позволили восстановить справедливость, мою репутацию спортивного тренера и мое честное имя», – отметила Павлова.

Напомним, в сентябре 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) своим решением дисквалифицировало Ольгу Павлову на два года за приобретение запрещенных антидопинговым кодексом веществ в период работы тренером по легкой атлетике.