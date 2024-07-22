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С двух жительниц Агрызского района взыскали более миллиона рублей алиментов
В Агрызском районе Татарстана судебные приставы успешно взыскали задолженности по алиментам с двух местных жительниц, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Первая должница, имевшая неоплаченные алименты на сумму 760 тысяч рублей на содержание двоих детей, погасила долг полностью. Решение о выплате было принято женщиной после того, как она решила продать свой дом. Ранее эта мать уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Вторая женщина, задолжавшая 250 тысяч рублей на содержание сына, также полностью погасила задолженность. В этом ей помог новый супруг. Эта должница ранее привлекалась к административной ответственности и наказывалась обязательными работами. После погашения долга она устроилась на работу, что обеспечит регулярные выплаты алиментов в будущем.
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