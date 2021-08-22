С двух сельских школ в Татарстане сильным ветром частично сорвало крышу

В Агрызском районе республики сильным ветром сорвало крышу с двух школ и одного дома культуры. Информация о всех трёх происшествиях поступила по номеру вызова спецслужб 112.

В деревне Салауши ветер сорвал кровлю с местной школы площадью 160 кв.м.

Такой же случай произошёл в селе Терси. У местной школы на улице Восточной оторвало крышу площадью 30 кв.м. Кроме того, в этом же селе пострадало здание местного дома культуры: со здания сорвало кровлю по площади 80 кв.м.

В результате всех трёх инцидентов никто не пострадал, восстановительные работы на контроле у администрации района. Организованно информационное взаимодействие с МВД по РТ, прокуратурой, Министерством архитектуры, УГМС РТ.

Похожий случай произошёл этим вечером в Ютазинском районе РТ. В средней школе деревни Малые Уруссу сорвало крышу по площади 500 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.