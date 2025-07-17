С друзами по жизни: почему Израиль начал открытую военную операцию в Сирии

Израиль нанес авиаудары по Сирии – были атакованы здания Генштаба вооруженных сил Сирии в районе Дамаска и окрестности президентского дворца. Почему Израиль решился на вооруженный конфликт с Сирией и какие последствия у этого решения – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Авиаудары по приказу

Израильская армия 16 июля нанесла несколько авиаударов по Сирии, втянув тем самым страну в прямой вооруженный конфликт уже с сирийским государством. Израильские военные заявили, что всего было совершено около 160 атак – в основном по целям в Эс-Сувейде и Дамаске, включая прямые удары по сирийским солдатам и атаке в центре столицы (в окрестностях президентского дворца и зданий сирийского Генштаба).

Весь мир облетели кадры удара по Генштабу Сирии в тот момент, когда в эфире шла прямая трансляция телеканала Syria TV. Из-за взрывов ведущая вынуждена была убежать из кадра. Согласно докладу министерства здравоохранения Сирии, в результате израильских атак в Дамаске пострадали по меньшей мере девять человек.

Новое военное обострение на Ближнем Востоке со стороны Израиля произошло не спонтанно, а по приказу. 15 июля правительство Израиля отдало распоряжение об атаках по позициям сирийской армии в ответ на ее действия против друзской общины в Эс-Сувейде.

Ранее сирийская провинция Эс-Сувейда, населенная преимущественно представителями друзской общины, фактически вышла из-под контроля центральных властей, а попытки силовиков восстановить порядок провалились. Вооруженные формирования друзов вступили в бои с сирийскими силовиками.

Минобороны Сирии 15 июля заявило о вводе регулярных войск и подразделений МВД в Эс-Сувейду для зачистки города от вооруженных формирований друзов. С начала операции по восстановлению порядка в боях погибло более 200 человек, в том числе не менее 93 военнослужащих сирийской армии.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал граждан к сплочению и единству на фоне атак Израиля Фото: sana.sy

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал граждан к сплочению и единству на фоне атак Израиля. Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не боится войны и готова сражаться. Об этом сообщает Reuters.

«Сирия не станет испытательным полигоном для осуществления заговоров внешних игроков и их геополитических амбиций», – заявил глава администрации в Дамаске, комментируя события в южной провинции Эс-Сувейда, населенной друзами.

Кто такие сирийские друзы?

Друзы – это особая этноконфессиональная группа арабов, проживающая в горах и пустынях Сирии, Ливана, Израиля и Иордании. Численность друзов на Ближнем Востоке не превышает 1,5 млн человек, при этом самая большая их община находится в Сирии (около 800 тыс. человек), преимущественно в провинции Эс-Сувейда.

Друзы исповедуют друизм – религию, которая ранее была одним из ответвлений шиитской секты исмаилитов Фото: ru.wikipedia.org, CC BY 2.0

Друзы исповедуют друизм – религию, которая ранее была одним из ответвлений шиитской секты исмаилитов, но в XI веке откололась от нее и прекратила конфессиональные контакты с исмаилитами еще в Средние века. Друзы верят в переселение душ, не придерживаются обязательных молитв, отвергают многоженство и традиционные религиозные обряды. Из-за этого их не признают мусульманами, а исламские радикалы нередко называют их язычниками или сатанистами и призывают к их преследованию.

Провинция Эс-Сувейда, преимущественно населенная друзами, традиционно сохраняла относительную автономию от Дамаска. После падения режима Асада новый сирийский порядок стал конгломератом разнородных группировок – от умеренных исламистов до радикальных джихадистов. Друзы увидели в этом серьезную угрозу (их веками преследовали радикальные исламисты, и даже сейчас в Сирии продолжается резня против друзов) и решили, не дожидаясь худшего, взять провинцию под свой полный контроль, игнорируя Дамаск. Однако Дамаск отпускать друзов не намерен – это неминуемо повлекло бы распад Сирии и «войну всех против всех».

Почему Израиль вмешался в сирийские внутренние дела

Удивительно, но Израиль, окрыленный последними операциями на Ближнем Востоке (в секторе Газа, в Иране, против «Хезболлы» и ХАМАСа), решил вмешаться и во внутренние дела Сирии. Конфликт друзов с Дамаском на юге страны оказался Израилю выгоден: он позволяет создать буферную зону у своих границ в виде формирований друзов, лояльных Тель-Авиву. Кроме того, израильские друзы служат в армии Израиля и вместе с евреями участвуют в военных операциях.

Исраэль Кац заявил, что его страна не допустит нападений на друзскую общину и нанесет новые удары, если сирийские правительственные силы не покинут провинцию Фото: © Александр Щербак / РИА Новости

Глава израильского минобороны Исраэль Кац заявил, что его страна не допустит нападений на друзскую общину и нанесет новые удары, если сирийские правительственные силы не покинут провинцию.

В принципе, если Дамаск продолжит попытки восстановить контроль над Эс-Сувейдой, это может дать Израилю формальный повод для начала полномасштабной операции в южных сирийских провинциях.

Мы уже видели, что Израиль не церемонится с международным правом – и не несет за это никаких последствий в виде санкций или замораживания активов. Потому что могут, умеют, практикуют.