В РАН указали на уникальный опыт Татарстана в развитии науки

Фото: © Жамиль Салимгареев/ "Татар-информ"

В Академии наук Татарстана отметили День российской науки. О чем говорили научные популяризаторы, кандидаты и доктора наук на лектории «Просто о главном» — в репортаже «Татар-информа».

«Такое отношение к науке и образованию [как в Татарстане] уникально», — заявил на открытии лектория организатор, ректор университета «Иннополис» Александр Гасников.

Первая часть лектория была посвящена научному популяризаторству. «Популяризация науки сильно зависит от того образованности общества на данный момент», — рассказал журналистам заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института РАН Николай Андреев. По словам Андреева, сегодня дети охотно читают про науку, но редко избирают этот путь.

О популяризации химии рассказал доктор химических наук, вице-президент РАН Степан Калмыков. «Люди боятся химии», – подчеркнул он. В то же время сам человек и все процессы внутри него — это химия, добавил Калмыков. Вице-президент РАН также отметил «химический» опыт Татарстана. «С точки зрения фундаментальной науки химия в Татарстане известна многие десятилетия», — обратил внимание спикер.

Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Алексей Савватеев затронул задачи из теории графов и теории чисел, отдельно поговорил о «калейдоскопе математических идиотизмов» и некоторых удивительных свойствах числа 2025. Собственно, главная его уникальность заключается в том, что это число одновременно «квадратное» (45^2) и «треугольное» (соответствует формуле (n*(n+1)/2)^2).

Математик руководит Камским математическим центром Набережночелнинского государственного педагогического университета, поэтому с состоянием науки и образования в республике он знаком. «Здесь [в Татарстане] вообще лучше. В целом самые лучшие результаты, в том числе по экзаменам, — в Татарстане. Не считая Москвы, естественно», — рассказал «Татар-информу» Савватеев.

Одним из самых известных проектов Алексея Савватеева считается проект возрождения отечественной школы под названием «Родная школа». У проекта даже есть доктрина, однако даже в кругу коллег проект временами сталкивается с непониманием.

«Мы знакомимся с властью и тем, как она устроена. На самом деле, у нас довольно долгий процесс погружения в то, как принимаются решения в России», — объяснил «Татар-информу» Савватеев.

Также участие в мероприятии приняли другие видные деятели науки профессор РАН Артем Оганов, директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекс» Александр Крайнов и доцент НИУ ВШЭ, профессор ИТМО Алексей Шпильман.