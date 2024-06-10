С «Дискотекой Аварией» и «сырными покатушками»: Сабантуй в Мамадыше собрал 15 тыс. гостей

Более 15 тыс. жителей Татарстана побывали на Сабантуе в Мамадыше. В этом году праздник плуга провели с особым размахом — крупнейшее предприятие района — завод по производству сыра отметил 50-летний юбилей.

Расписные полотенца с национальными узорами народов Татарстана раскинулись на праздничном майдане. Театральная зарисовка о самых красивых традициях Сабантуя открыла праздник плуга в Мамадыше. Широкое гуляние традиционно раскинулось в живописных местах на территории Ипподрома.

На главный праздник лета гости пришли пешком и приехали верхом. По традиции здесь звучала музыка, проходили национальные угощения и обязательный элемент, душа праздника — состязания.

Первыми в борьбу за призы вступили наездники. Конные скачки — одно из самых зрелищных соревнований.

Также Мамадыш славится своими батырами, они редко кому уступают места на пьедестале. Поэтому борьба здесь не была легкой.

«Я очень люблю корэш. Каждый год прихожу смотреть его», — говорит зритель праздника Ильфир Гарипов.

«В Мамадыше очень много хороших борцов, здесь сегодня все свои, мамадышские. Очень стараются», — отметил Раиль Валиахметов.

Титул абсолютного батыра получил житель Мамадышского района Ильмир Ахунзянов.

Нешуточная борьба развернулась и на других площадках. Знакомые с детства народные состязания догоняли по сложности серьезные испытания: бег с гигантскими ложками, перетягивание каната, разбивание горшка, бег с коромыслом и ведрами — чтобы окунуться в атмосферу национального гуляния, гости приехали из других городов – Казани, Елабуги, Нижнекамска, Набережных Челнов и Кукмора.

Главными виновниками праздника плуга по традиции стали батыры поля, передовики производств и ветеранов труда. Среди них и сотрудники градообразующего предприятия «Азбука сыра», которому в этот день исполнилось 50 лет. Это один из самых известных в стране производителей сыра и сливочного масла. На Сабантуе город отметил и юбилей завода.

Сотрудникам градообразующего предприятия от имени Раиса РТ Рустама Минниханова вручили государственные награды и благодарности за многолетний труд. Коллектив предприятия и всех гостей приветствовал руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан Асгат Сафаров. Он поздравил всех с любимым праздником и зачитал поздравление руководителя Татарстана.

«Многовековая традиция празднования Сабантуя олицетворяет собой радушие и госеприимство татарского народа. Это дань, уважаемым труженикам села, обеспечивающим продовольственное благополучие республики. Сабантуй — праздник с неповторимой атмосферой творчества и открытости, его красочный майдан из года в год становится центром единения и культурного взаимообогащения людей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий», — озвучил Сафаров.

«Кроме того, Сабантуй — это место встречи родных и близких, что делает его самым семейным и тёплым праздником. Уверен, что в Год семьи это приобретает особую значимость, способствует укреплению наших традиционных ценностей», — отметил руководитель.

От себя он также пожелал аграриям хорошей погоды и богатого урожая, отметив, что в развитие Мамадышского района большой вклад вносит филиал ООО «Азбука сыра» — «Мамадышский завод».

«На вашей земле успешно работает один из ведущих отечественных производителей молочной продукции, который признан самым известным брендом страны своей отрасли. Желаю дальнейших успехов и новых трудовых побед», — поздравил руководитель администрации Раиса РТ.

В честь юбилея завод провел среди гостей Сабантуя розыгрыш бытовой техники — холодильников, телевизоров, микроволновых печей.

По словам директора ООО «Азбука сыра» Алексея Фатыхова, сегодня на крупнейшем производстве района работают 343 сотрудника, которые ежедневно производят до 70 тонн продукции, в числе которой порядка 45 тонн сыра. Для многих сыроделие стало делом жизни.

«У меня около 25 лет стажа. У нас очень хорошее предприятие. У нас очень опытные сыровары, которые вкладывают свою душу в этот продукт», — поделилась заместитель директора по производству ООО «Азбука сыра» Наталья Федорова.

Подарком для гостей праздника в честь юбилея градообразующего предприятия стал концерт звезд татарской эстрады Филюса Кагирова, Ильсии Бадретдиновой и трио «Ямьле».

Хедлайнером праздника стала группа «Дискотека Авария».