«С детства слушала татарские песни»: Нади Яшкина рассказала о переходе мужа в «Ак Барс»

«Болельщики устроили флешмоб в моем телеграм-канале, где писали под любой фотографией одну и ту же фразу: «Когда в Казань?» Фото, предоставленное «ТИ-Спорт», Нади Яшкиной

«Мной двигали мысли навести порядок в спорах у себя в комментариях, я не преследовала цели становится ньюсмейкером»

Нади, в последний месяц ваш телеграм-канал был чуть ли единственным источником подробностей перехода Дмитрия в «Ак Барс». Было настолько много вопросов от журналистов, болельщиков, что решили разом публично ответить на все комментарии?

Так вышло, что многих интересовал вопрос нового контракта Димы. Болельщики на этом фоне устроили флешмоб в моем телеграм-канале, где писали под любой фотографией одну и ту же фразу: «Когда в Казань?». Я не могла не обратить на это внимание, потому что это начало приобретать большой масштаб. Разные люди заходили и оставляли одну и туже фразу. Дальше в комментариях начались перепалки, народ начал скидывать новости, где писали, что он уже подписал контракт, другие писали, что это вброс. На этом фоне я решила написать, что контракт пока не подписан, ведутся переговоры. Мной двигали мысли навести порядок в спорах у себя в комментариях, я не преследовала цели становится ньюсмейкером. Так вышло, что мой канал читали журналисты, и они разнесли по новостям мои сообщения в телеграм-канале. И дальше это было не остановить.

Как ваш супруг реагировал на эту историю? Потому что обычно трансферный процесс – это довольно закрытая история, и все становится ясно только тогда, когда игрок уже точно перешел в клуб.

Я не сообщала информацию о переходе в конкретный клуб, говорила только о том, что пока он ведет переговоры. Эта информация открыта, об этом также сообщал его агент за пару дней до меня, об этом писали в открытых источниках. Ничего нового я не сообщала, да и сообщать было нечего. В тот момент действительно шли переговоры.

Еще в прошлом году была информация, что «Ак Барс» активно интересовался Яшкиным и хотел его приобрести. Хочется узнать, правда ли это? Если да, почему решили переехать именно в Санкт-Петербург?

Да, им интересовался «Ак Барс». Почему он выбрал СКА? Лучше спросить у него.

Насколько сложно было Дмитрию заново адаптироваться к реалиям КХЛ в прошлом сезоне? Ведь в последний сезон в НХЛ у него случилась тяжелая травма, из-за которой он долго восстанавливался.

Травма действительно была тяжелой, но такой сильный человек, как Дима, умеет мужественно проходить сложные моменты. Он удивил докторов, коллег по команде, да и всех близких скоростью восстановления после такой травмы. Он работал каждый день через боль, делал все, что от него зависело и даже больше. Я в который раз с восхищением смотрела на этого сильного человека и не сомневалась в том, что он справится и будет еще лучше, чем был. Он был полностью готов к сезону, адаптация прошла легко. СКА – отличный клуб с очень хорошими условиями. Они делают все для комфорта игроков, поэтому сложностей быть не могло.

Как вы его поддерживали в период тяжелой травмы?

На тот момент я сама переживала тяжелую потерю и даже не одну. Так вышло, что судьба ударила нас обоих, с разницей в пару дней. Мне самой нужна была поддержка, поэтому было принято решение, что я лечу домой, а к нему прилетела его мама, она массажист и умеет лечить. Спасибо ей, что ежедневно делала ему массажи, помогла с реабилитацией, а я была на связи и прилетела, когда смогла утрясти свои сложности.

«Как музыкант хочу отметить татарскую народную музыку, мне очень импонирует то, что в ней развита мелизматика» Фото, предоставленное «ТИ-Спорт», Нади Яшкиной

«Я с детства, приезжая в деревню к бабушке, слышала татарские песни, и сейчас, если попадаются эти мотивы, я вспоминаю детство»

Нади, ваш папа – татарин, насколько вам близка по душе Казань?

Да, мой папа татарин, но ни я, ни он никогда не были в Казани. Не могу ничего ответить, пока не побываю там.

Знаете ли что-то о культуре Татарстана? Что вам больше всего нравится?

Я выросла в Нижнем Новгороде, в городе, который не так далеко от Казани. Слышала, что Казанский Кремль был включен в Список ЮНЕСКО в 2000 году. Нам с детства рассказывали, что Казань – древний и очень красивый город, который стоит посетить. Устраивали со школой экскурсии, но я так и не попала ни на одну из них.

Как музыкант хочу отметить татарскую народную музыку, мне очень импонирует то, что в ней развита мелизматика. Музыка татарского народа отличается особым специфическим звучанием, своим ладом, который присущ только татарской народной музыке. В основе лежит пентатоника. Я с детства, приезжая в деревню к бабушке, слышала татарские песни, и сейчас, если попадаются эти мотивы, я вспоминаю детство.

«Первые шаги в выпуске песен делала очень несмело. Пела чужие песни, написанные не мной, за исключением нескольких композиций» Фото, предоставленное «ТИ-Спорт», Нади Яшкиной

«Дмитрий полностью посвящает себя хоккею, думаю в этом – секрет его успеха»

Дмитрий продолжительный период карьеры провел в Америке. Как у вас обстояла жизнь там?

Все зависело от города: у каждого свои плюсы и минусы, как и везде. Это не описать в двух словах, можно говорить часами. Последним городом пребывания была Аризона – нереальное место с точки зрения красоты природы. Очень рада, что довелось там пожить и узнать местную культуру.

Достаточно часто принято романтизировать жизнь в Америке. Какие трудности там могут поджидать русского человека?

Мне было сложно проживать в маленьком городе Арлингтон-Хайтс под Чикаго, когда мы только начали общаться с Димой. Он тогда играл в АХЛ, был в начале карьеры. Так вот, то место крайне тяжелое для жизни, если ты не водишь автомобиль. Я, приехав из России, привыкла, что везде можно добраться пешком. Там же, если нет авто, ты буквально беспомощен. Пешком ты не дойдешь никуда. Там просто это не работает так. Огромные расстояния, не предназначенные для пешего маршрута. Все водят со школы. То же самое было в Сент-Луисе. Пока я не получила права, приходилось сидеть дома большую часть времени. Плюс я не знала языка. Мне было сложно проживать в чужой стране без возможности передвигаться. К тому же, не было ни одного знакомого, с кем можно поговорить. Каждый раз, когда Дима уезжал на игры, для меня наступало сложное время. Но потом, года через три, я начала говорить на английском, сдала на права, все стало проще, и эти проблемы исчезли.

Чем занимается ваш супруг в свободное от хоккея время? Какие у него есть увлечения?

Он полностью посвящает себя хоккею, думаю в этом – секрет его успеха. То же самое он советует делать мне – хочешь заниматься музыкой, занимайся только ей. Не распыляйся на все подряд. Я многосторонний человек и, помимо написания стихов и музыки, – дизайнер одежды по образованию, хорошо рисую, очень круто фотографирую, умею снимать, монтировать, шить, изучаю психологию. Меня часто тянет делать что-то кроме музыки, но я всегда себя торможу и говорю себе его слова: «Делай одно дело и делай его хорошо, тогда все получится».

«Если честно, смотрю только игры мужа» Фото, предоставленное «ТИ-Спорт», Нади Яшкиной

«Никакого конфликта с Бузовой не было. Это недоразумение, высосанное из пальца»

Нади, вы – певица. А как давно вы занимаетесь профессиональным вокалом?

Как только я научилась писать, я начала сочинять песни и стихи. У меня есть песни, написанные мной в 10 лет. Я всегда знала, что мое дело жизни – музыка, но у меня не было возможности заниматься ей в детстве. Я очень от этого страдала и чувствовала себя несчастливой, у меня как будто были связаны крылья. Когда я стала самостоятельно жить отдельно от родителей, я начала брать уроки музыки и делаю это по сей день. На данный момент я играю на гитаре, фортепиано. Пишу свои песни.

Был период, когда я была не уверена в своих силах. Думала, что если я не получила профессионального музыкального образования, то какой из меня музыкант? Первые шаги в выпуске песен делала очень несмело. Пела чужие песни, написанные не мной, за исключением нескольких композиций. Мне потребовалось несколько лет, чтобы смело начать писать свои песни, и сейчас я планирую очистить старое творчество и начать выпускать авторские песни, в которых я написала и текст, и музыку. Можно сказать я только доросла внутри себя до того, чтобы назвать себя музыкантом. Что из этого получится - мы с вами скоро увидим.

Есть тенденция, что вы посвящаете песни клубам, в которых играет ваш супруг. Так было с «Динамо», например. Стоит ли ожидать песню про «Ак Барс» в ближайшее время?

Я бы не сказала, что это тенденция. Так вышло, что я решила подарить клубу «Динамо Москва» песню. Мне показалось, что им не хватало современной музыки.

Есть ли у Дмитрия какие-то особенно любимые ваши песни?

Ему нравятся новые песни, написанные мной, которые только ждут выхода. Из прошлого ему нравится трек «Когда я тебя отыскал».

Если не ошибаюсь, у вас был какой-то конфликт небольшой с Ольгой Бузовой. Расскажите подробности, что произошло.

Ничего не было, это недоразумение, высосанное из пальца. Мы с ней даже не знакомы лично.

Насколько часто вы смотрите хоккей? Это ограничивается только играми мужа или вы можете посмотреть какие-то иные матчи. Болеете ли за какую-то конкретную команду?

Если честно, смотрю только игры мужа.

Фото на анонсе: khl.ru