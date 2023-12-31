«С детства люблю встречать Новый год один»: психиатры о том, норма это или патология

Люди, которые любят проводить Новый год в одиночестве, действительно существуют

Фото: ru.freepik.com

«С детства люблю встречать Новый год один»

Принято считать, что Новый год – семейный праздник. Кажется, что слушать бой курантов нужно обязательно в компании родственников или друзей. И совершенно странным кажется, когда кто-то по своему желанию остается в праздник дома в полном одиночестве. Но люди, которые любят проводить Новый год именно так, действительно существуют.

Житель Казани Андрей Романов рассказал «Татар-информу», что полюбил встречать Новый год в одиночестве еще в детстве. Сам себя он называет интровертом. Его папа умер, когда он был маленьким. Мама вновь вышла замуж за мужчину, у которого тоже были дети.

«Мне было не сильно комфортно проводить время с этими детьми даже в Новый год. Я всегда очень радовался, когда летом они уезжали на дачу, квартира вся была в моем распоряжении – делай что хочешь, это было просто волшебно. А здесь получается – такой же праздник тебе под Новый год предоставляют», – рассказал мужчина.

Конечно, родители предлагали пойти с ними, но Андрей оставался дома. Так он встречал праздник в детстве несколько раз и остался очень доволен.

Несмотря на одиночество, всегда сохранялось новогоднее настроение, ведь на утро следующего дня обязательно под елкой находился подарок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Получается, праздничный стол в твоем распоряжении, весь! Никаких голубых огоньков по телевизору, песен дурацких, включаешь что хочешь. Занятий масса была всяких», – добавил он.

По словам нашего героя, несмотря на одиночество, всегда сохранялось новогоднее настроение, никакой грусти не было, ведь на утро следующего дня обязательно под елкой находился подарок.

«В более поздние года я периодически встречал Новый год точно так же – один по разным обстоятельствам. Если честно, никогда из-за этого сильно не грустил. Абсолютно нормально к этому отношусь», – поделился собеседник «Татар-информа».

По его словам, именно подготовка к этому празднику дарит так много переживаний и мыслей, что есть необходимость от этого всего отдохнуть и подзарядиться.

Оксана Захарова: «Желание отмечать Новый год так, как хочется, – это нормально. Это личный выбор каждого» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Отмечать праздник нужно так, как хочется»

Встречать праздник одному не страшно, если человек этого по-настоящему хочет, говорят врачи-психиатры.

«Желание отмечать Новый год так, как хочется, – это нормально. Это личный выбор каждого. Здесь нужно ориентироваться на свое внутреннее ощущение. Если не хочется 31 декабря суетиться, куда-то ехать по пробкам, а хочется включить любимый фильм или сериал, укрыться одеялом, съесть что-нибудь вкусное. И если есть внутреннее ощущение, что этого действительно хочется, нужно выбирать этот вариант», – объяснила психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана, гештальт-терапевт Оксана Захарова.

Если от мысли встретить Новый год одному не комфортно, возникает ощущение тоски, грусти и одиночества, тогда лучше отказаться от этой идеи и найти приятную компанию.

«Особенно одиночество может чувствоваться именно в преддверии Нового года, когда возникает вопрос о том, с кем проводить праздник. Вокруг может быть много людей – они близкие, с ними хорошие отношения, но внутри может возникать чувство одиночества. Оно возникает из-за раннего детского опыта, когда родители уделяли ребенку мало времени, близкие не принимали, не понимали его. И ребенок в этот момент испытывает массу острых сложных эмоций. И уже во взрослом возрасте атмосфера может быть дружелюбной и близкой, но внутри от чувства одиночества никуда не деться», – объяснила врач.

Если не хочется встречать праздник в шумной компании друзей, лучше честно объясниться с ними и остаться наедине с собой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда любовь к одиночеству перерастает в патологию?

Психиатр рассказала, что одиночество может способствовать появлению острых эмоциональных переживаний, тревоги или депрессии. Может даже перейти в психическое расстройство, ведь в основе депрессии как раз подавленность, апатия и бессмысленность.

«У человека может быть любовь к уединению, когда хочется оградить себя от избыточных контактов, которых и так много в жизни. И при этом внутри все хорошо и спокойно. А если есть отгороженность, вынужденная оторванность от других, изоляция и внутри появятся бессилие и непонимание, снижение настроения, тогда можно говорить, что это звоночки приближающейся депрессии», – отметила гештальт-терапевт.

Если не хочется встречать праздник в шумной компании друзей, лучше честно объясниться с ними и остаться наедине с собой. Где именно слушать бой курантов: в купе поезда, на борту самолета, в тропической стране – неважно, главное, чтобы это приносило удовольствие, подчеркнула специалист.

В противном случае, если, к примеру, очень не хочется проводить праздник с семьей, а отказать не получается, начнутся психосоматические проблемы – болезнь может настигнуть прямо 31 декабря. И тогда точно придется остаться дома. Лучше все-таки, советует доктор, научиться брать на себя ответственность за свои решения и уметь отказать даже самым близким, если известно, что там, куда зовут, будет дискомфортно.

Есть категория людей, которые каждый год жалуются, что у них нет новогоднего настроения, вновь много забот Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как понять, где я хочу отметить Новый год?

Есть люди, которые сами не могут определиться, чего им хочется. По словам Оксаны Захаровой, это проблема выбора, когда даже самому себе человек не может ответить, чего он на самом деле желает – остаться в кругу семьи, пойти на шумную вечеринку или посидеть дома под пледом.

Психотерапевт объяснила, что чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди, которым не давали возможность выбирать в детстве – за ребенка все решали родители.

Оксана Захарова посоветовала обратиться к прежнему опыту встречи Нового года. Вспомнить – было вам хорошо с друзьями или больше понравилось проводить время с семьей. И отталкиваться в своем выборе от ответа на этот вопрос.

Есть категория людей, которые каждый год жалуются, что у них нет новогоднего настроения, вновь много забот, а еще опять в гости придут те, кого они не хотят видеть. Андрей Романов посоветовал им попробовать провести праздник одному.

«Они всегда говорят, что круто было бы побыть одному, и никогда не бывают, а попробуйте! Снять какой-нибудь домик в глухом лесу, попробовать там встретить Новый год наедине с собой», – подчеркнул он.

По его мнению, так удастся провести переоценку, посмотреть на праздник под другим углом.

Выходит, что человек сам устраивает себе праздник – балует своего внутреннего ребенка, устраивая чудеса для себя самого и своих любимых Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Новогоднее настроение – это миф»

Еще одна собеседница «Татар-информа» – 23-летняя Марина рассказала, что никогда не встречала праздник в одиночестве и даже не думала, что такое возможно, пока мы не задали ей этот вопрос. По мнению Марины, праздник нужно встречать с любыми людьми хотя бы для того, чтобы создать друг другу праздничное настроение.

«По сути, ночь с 31-го декабря на 1-е января – это просто обычная ночь. Мы ее считаем какой-то необычной только потому, что нам с экранов с детства твердят о том, что может произойти волшебство. Но с возрастом все меньше в это веришь. Поэтому приходишь к родителям и пытаешься хоть немножко оторваться от ежедневной рутины, буквально выдумать праздник для себя и своих любимых», – отметила она.

Как можно остаться в одиночестве в праздник, она не понимает.

«Если бы я осталась дома одна в этот день, то просто послушала бы речь Президента, потом легла бы спать, мне кажется, даже не стала бы салаты нарезать для себя одной. Но была бы я довольна этим праздником? Однозначно нет», – поделилась Марина.

По словам врача-психиатра, весело сразу всем в праздники никогда не будет, да и не должно быть.

«Праздничное настроение в канун Нового года – это миф. Совершенно необязательно его чувствовать, даже наоборот – год уходит безвозвратно, и тут уместно погоревать, погрустить, потосковать о чем-то», – заметила психиатр.

В атмосфере всеобщего веселья отдельно взятому человеку совсем необязательно должно быть так же весело. По мнению Оксаны Захаровой, идея того, что в Новый год обязательно должно быть позитивно, больше из рекламы. Она уверена, что есть те, кому всегда весело в Новый год, – это дети доподросткового возраста. А у взрослых зачастую этот праздник ассоциируется с огромным количеством задач, которые надо закрыть, – это и рабочие вопросы, и покупка подарков, и подготовка новогоднего стола. Все эти задачи могут легко загнать в состояние стресса, увеличить эмоциональную нагрузку, подчеркнула психиатр.

Выходит, что человек сам устраивает себе праздник – балует своего внутреннего ребенка, устраивая чудеса для себя самого и своих любимых. И чтобы праздник удался, необходимо провести его максимально приятно для себя самого, именно тогда нервная система будет в полном порядке и человек получит заряд на наступающий год.