«С детства был отчаянный»: в Башкирии простились с угнавшим БТР СВУ Фанисом Хусаиновым

В Татышлинском районе Башкортостана простились с Фанисом Хусаиновым, погибшим на специальной военной операции на Украине. Обычный парень из маленькой татарской деревни прославился на всю страну, угнав БТР с позиций ВСУ. «Татар-информ» рассказывает, как прошли похороны, на которые пришли сотни людей, а также высшее руководство республики.

Фото: из телеграм-канала Радия Хабирова

Что известно о Фанисе Хусаинове?

Родился 14 мая 1998 года в селе Новокайпаново Татышлинского района Башкортостана. Как он сам рассказывал «Татар-информу», отца он совсем не помнит. Вскоре мама вышла замуж за другого человека и уехала жить в Пермский край, и Фанис вырос в Новокайпаново на воспитании бабушки и дедушки.

Уроженца Башкортостана часто называют башкирским героем, хотя по национальности Фанис Хусаинов – татарин. «Я татарин, вырос в Новокайпаново, в татарской деревне», – говорил он в своем интервью «Татар-информу».

Фото: из социальных сетей

На маму Фанис не держит обиды. «Не могу сказать, что рос в каких-то лишениях. Мама всегда помогала», – говорил он в беседе. После начальных классов мама Фарида забрала сына в свою новую семью в Бардымский район Пермской области. Там Фанис окончил девять классов, а потом снова вернулся в родное Новокайпаново. В сельхозколледже в соседнем селе Буль-Кайпаново выучился на тракториста-машиниста. В 2016-2017 годах побывал в армии – служил разведчиком в Цхинвале (Северная Осетия).

Безусловно, детство без матери, нехватка отцовского воспитания не прошли бесследно – «темных» эпизодов в жизни Фаниса после армии довольно много. В 2018-2021 годах он пять раз побывал на скамье подсудимых за воровство. Если первые дела завершались для него условным осуждением, то в последнем, пятом деле ему грозил реальный срок. Но суд смягчил наказание, учитывая положительные качества, а также то, что он собирается стать отцом.

Фото: из социальных сетей

С женой Фанис развелся через год совместной жизни. Сейчас дочери Амине три года, и в своем интервью «Татар-информу» мужчина признался, что «больше своей души» любит свою дочь, постоянно с ней общается по видеосвязи и надеется, что на счастье дочки он сможет вернуться живым и здоровым домой.

Угнал БТР и стал народным героем

На специальную военную операцию Фанис Хусаинов уехал добровольцем в июне 2022 года.

«Смотрел по телевизору, что происходит, и однажды решил: надо ехать. Для меня это дело чести. Мама родила нас не для того, чтобы мы прятались. Совершенно не думал о деньгах», – говорил Фанис в интервью.

Из-за судимости Фаниса не хотели брать добровольцем в формировавшийся в то время батальон Шаймуратова. Но все же он добился своей цели – после военных учений уехал на зону боевых действий, служил в отряде «Барс-17».

Фото: из социальных сетей

Уже в первые месяцы Фанис отличился – в одиночку отправившись за «языком», он столкнулся с группой противника из семи человек на бронетранспортере. Фанису удалось уничтожить двоих, одного взять в плен. Фанис сел за штурвал боевой машины и вывез пленного на позиции российских войск. Свой подвиг он запечатлел надписями на бронетранспортере, посвященными родному Башкортостану, Татышлинскому району и родной деревне Новокайпаново. Именно эти его фото на БТР с надписями разлетелись в интернете, сделав Фаниса Хусаинова народным героем.

Через два дня Фанис и его сослуживцы попали под обстрел ракетами «Хаймарс». В этот момент один из земляков Фаниса ремонтировал машину, снаряд попал в это здание, он получил осколочные ранения. Фанис сам тоже был ранен, но, несмотря на это, смог вывезти земляка из-под обстрела и доставить в госпиталь.

Фанис со спасенным им Азатом Магдуллиным Фото: из социальных сетей

Через сутки во время очередной атаки противника Фанис вывез раненого генерала-майора на БТР в безопасное место.

Первые сообщения о подвигах Фаниса разошлись в башкортостанских телеграм-каналах. О Фанисе, после ранения приехавшем в отпуск в родное село, стали писать средства массовой информации. Карикатурист Камиль Бузыкаев выпустил комиксы о «Безбашенном Фанисе», прототипом этого персонажа стал Фанис Хусаинов.

После отпуска, уже прославившийся как герой не только среди бойцов, но и у себя на малой родине, 1 декабря Фанис вернулся в зону СВО в ряды своих товарищей.

Фото: из социальных сетей

Люди не хотели верить в худшее

Сообщения о гибели «Безбашенного Фаниса» появились в соцсетях еще в декабре прошлого года. В телеграм-каналах писали, что он погиб от пули снайпера, по своим источникам о достоверности этой информации узнали и жители села. Однако какого-либо официального подтверждения все еще не было – ни от родных, ни от Военного комиссариата Татышлинского района. На запрос «Татар-информа» в военкомате сослались на то, что нет никакого документа о гибели Фаниса, и посоветовали не верить слухам. Мама Фаниса Фарида Хусаинова тоже не хотела смириться с гибелью сына, который твердо обещал матери вернуться. «Пока тело не увижу, не поверю», – заявила женщина.

Тем временем все больше людей выражали уверенность, что информация о гибели героя – просто фейк и что Фанис целый и невредимый вернется к родным. На странице Фаниса в соцсетях его земляки, друзья, даже совсем незнакомые с ним люди писали слова поддержки, все очень переживали за судьбу храброго бойца. Смелый и бесстрашный Фанис не мог умереть, верили люди. Обычный парень из российской глубинки для многих стал примером героизма. В социальной сети «ВКонтакте» пользователи создали отдельную группу, посвященную герою.

Татышлинцы проводили своего героя в последний путь

Люди до последнего надеялись, что Фанис жив, пока не поступили сообщения о его гибели от его товарищей, вместе с ним находившихся на поле боя. 15 января на своей странице в соцсетях информацию официально подтвердил глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов. Из-за задержки борта с телом погибшего время церемонии прощания несколько раз переносилось.

16 января тело Фаниса Хусаинова было доставлено в дом в его родном селе Новокайпаново. Он завещал, чтобы в случае гибели его доставили в родное село и дали переночевать в родном доме. Это была последняя просьба Фаниса к своей матери, рассказали односельчане. Весь день 16 января в дом Фаниса приходили люди – родные, друзья, жители района, те, кто не был с ним лично знаком, но пожелал проститься с прославленным земляком.

Траурный митинг прошел у татышлинского Дома культуры. Проводить героя в последний путь приехали глава Башкортостана Радий Хабиров, представители районной администрации, военного комиссариата, близкие, друзья, жители республики.

«Уважаемая Фарида Магдановна, родные и близкие и татышлинцы. С момента начала специальной военной операции тысячи наших парней и мужчин принимают в ней участие и защищают нашу страну, проявляя мужество и героизм. Фанис Хусаинов одним из первых записался в добровольцы, воевал, был ранен, воевал очень дерзко. Мы о его подвигах знаем и всегда будем помнить. К сожалению, как это бывает в тяжелых сражениях, он погиб. Уважаемая Фарида Магдановна, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего патриота и воина. Я твердо обещаю, что мы о нем будем помнить и оставим его в наших сердцах, чтобы молодые мальчишки воспитывались на его примерах. У него был очень непростой путь, но он настоящий герой. Я прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Фаниса Хусаинова. Спи спокойно, герой, вечная тебе слава», – сказал Радий Хабиров, выступая на церемонии прощания, его слова приводит «Башинформ».

Матери героя он передал орден генерала Шаймуратова, которым Фанис Хусаинов посмертно награжден за мужество и самоотверженность.

Глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов подчеркнул, что Фанис стал народным героем.

«Фанис, будучи раненым, ушел вместе с нашими мобилизованными и был для них примером. Фарида Магдановна, вместе с вами скорбит весь район и республика, о его подвигах узнала вся страна. Мы обязательно увековечим его имя», – сказал он.

У могилы героя на кладбище Новокайпаново близкие и односельчане вспоминали, каким был Фанис, проводили его добрыми словами.

Учительница начальных классов сельской школы Айсылу Хазипова запомнила своего ученика как мальчика озорного, но с добрым характером.

«Фанис всегда был таким обаятельным, улыбчивым, общительным, в то же время смелым и озорным мальчиком. Разные необычные случаи у нас тоже происходили, и если покопаться, зачинателем всегда был он. Смышленый, любил пошутить. Никогда не думала, что придется вот так проститься со своим настолько жизнелюбивым учеником», – сказала она.

После обряда дженаза (заупокойной молитвы) тело Фаниса Хусаинова было предано земле на Новокайпановском кладбище, где покоятся его предки и родственники.

«До того как угнать БТР, неделю жил в окопе противника»

Родной брат матери Фаниса Хусаинова Фирдус Хусаинов отозвался о племяннике как о бескорыстном, отзывчивом человеке, всегда готовом прийти на помощь.

«Потеряли отличного парня. Ничего плохого никому не делал, хороший был. Ко мне относился с уважением, работы не боялся. Очень был дружен с моими детьми. В хозяйстве во всем мне помогал.

Воспитывался у своих бабушки и дедушки, может быть, поначалу было и трудно. Но мама с папой хорошо о нем заботились. И его мама – моя сестра постоянно помогала.

Фото: из социальных сетей

Мы его пытались отговорить от поездки на спецоперацию. Когда приехал в отпуск, еще раз об этом сказали. Но он все-таки решил ехать: «Только в этот раз, больше не поеду». Конечно, очень жаль, что так получилось, тяжело это… Людей пришло очень много, попрощались с ним. Всем спасибо за такую поддержку», – сказал дядя Фаниса.

Односельчанин Флюр Зиннатуллин считает смелым поступком то, что Фанис решил вернуться в зону боевых действий, зная, что там опасно.

«Еще мальчиком он был смелым, отчаянным, такой вот непоседа. У нас в деревне все ребята такие. В июне он к нам зашел, говорит: “Уйду добровольцем, Флюр абый”». Служил в батальоне “Барс-17”. А после отпуска уже уехал с мобилизованными товарищами. Сказал, что не может их бросить. Он хотел на Новый год вернуться, встретить праздник здесь. Но не суждено было, видимо…

Фанис – он герой. Не каждый способен на такое. Он же уже один раз там побывал, видел, что там происходит. Он знал, видел, что каждую минуту может подстерегать смерть. Даже после этого, имея возможность не ехать, вернулся туда. Я думаю, для такого шага нужна какая-то внутренняя стойкость, сила», – считает Флюр Зиннатуллин.

Фото: из социальных сетей

Лучший друг Фаниса Айдар Камильянов рассказал о преданной любви героя к родной земле, деревне, где он вырос.

«Мы с детства росли вместе. Никому не отказывал в помощи, всегда был на подхвате. Я чуть старше него, с нами вместе гулял, рос у нас на глазах.

Он очень любил нашу деревню, всей душой. Даже когда уехал в Бардымский район учиться, не выдержал, вернулся, сказал, что не может там жить.

Перед тем как Фанис отправился на спецоперацию, мы с ним это обсуждали. Он спросил у меня совета, ехать ему или нет. Я ему сказал: “Делай, как подсказывает сердце”. Он сказал: “Поеду посмотрю”.

После ранения он был здесь в отпуске, рассказывал, что там не все просто. Сомневался, возвращаться или нет. А там и частичная мобилизация началась. Когда забрали друзей, он решил поехать, сказал, что одних он их не оставит, поддержит.

Фото: из телеграм-канала Радия Хабирова

Он говорил, что перед тем, как угнать БТР, одну неделю жил в окопах противника, переодевшись в украинскую форму. Когда узнали, что Фанис чужой, к нему направили БТР. Фанис напал на них и угнал этот БТР. Он с детства был отчаянный, страха не знал, поэтому и тут не побоялся, действовал. Они же служили с Азат абый из соседней деревни. Он говорит: “Я сам чуть не напал на него. В украинской форме постоянно появлялся с той стороны”. Если правда, пленный, которого он привез, тоже сказал, что Фанис неделю жил с ними в окопе.

В деревне, конечно, шалости у него были. Но злости в нем не было. Поэтому авторитет перед односельчанами он сохранил, не потерял себя.

Перед тем как уехать во второй раз, он обошел всех друзей, родственников, будто прощался навсегда… Может, чувствовал, что живым уже не вернется…

Был хорошим отцом. Хоть и развелись с женой, дочку обожал. Одевал ее, помогал деньгами», – рассказал о погибшем друге Айдар Камильянов.