С декабря в России повысятся тарифы на газ и электричество

С 1 декабря в России вырастут тарифы на газ и электричество. И для населения, и для предприятий повышение будет одинаковым — на 8,5% и 9% соответственно, сообщает Минэкономразвития РФ.

В министерстве отметили, что следующая индексация в стране запланирована на июль 2024 года.

«По газу темпы индексации для населения и прочих потребителей будут одинаковые. В декабре 2022 года это 8,5%. По передаче электроэнергии индексация тарифов 1 декабря 2022 также предусмотрена и для населения, и для промышленности на 9%», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что повышение тарифов произойдет с 1 июля 2023 года. Досрочное повышение необходимо для бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ, заявили в ведомстве.