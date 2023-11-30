С декабря товары и услуги в Татарстане подорожали на 5,6%

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С декабря 2022 года стоимость товаров и услуг в Татарстане выросла на 5,6%, свидетельствуют данные Росстата.

Так, продовольственные товары и услуги подорожали на 5,4%, непродовольственные — 4,6%, а услуги — на 7,4%.

В сравнении с сентябрем 2022 года рост составил 1,1%. Сильнее всего изменились цены на продовольственные товары — +1,9%.

Средняя стоимость фиксированного набора товаров и услуг в эти месяцы составила 18 404,7 рубля — на 13%, чем по России. В Приволжском федеральном округе республика занимает четвертое место по доступности продовольственной корзины. Лидером стала Мордовия, где фиксированный набор обойдется в 18 203,4 рубля.

С декабря 2022 год эта сумма в Татарстане выросла на 4,3%.