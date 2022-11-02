С декабря адреса электронной почты госведомств РФ перенесут в национальную доменную зону

С декабря адреса электронной почты, используемые различными государственными органами, перенесут в национальную доменную зону. Постановление подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

«С 1 декабря 2022 года адреса <...> будут создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне», – сказано в сообщении.

Новация должна обеспечить информационную безопасность работы госорганов. По приказу Роскомнадзора, в российскую национальную доменную зону включены домены верхнего уровня «.RU», «.РФ» и «.SU», а также иные домены верхнего уровня, которыми управляют юрлица, зарегистрированные на территории страны.