«С чувством причастности»: буинец с ограниченными возможностями помогает бойцам СВО

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Неравнодушные буинцы продолжают оказывать гуманитарную помощь бойцам спецоперации. Один из пунктов сбора работает под руководством Михаила Баранцева – человека с ограниченными возможностями, но с огромным сердцем, говорят жители города Буинска.

«Спасибо, земляки, за ваше великодушие и желание помогать. И, как говорится, работаем дальше», — отвечает Михаил.

В середине апреля жители города собрали все необходимое и отправились с очередным гуманитарным грузов в зону СВО. Как и в предыдущие поездки, Михаил Баранцев сам сопровождал груз и старался лично передать именные посылки каждому бойцу.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В этой поездке ребята побывали в Кременном Луганской области, навестили солдат на Бахмутском направлении, традиционно посетили земляков на Авдеевском направлении. По всем направлениям передали бойцам десятки дронов, маскировочные сети, запчасти для автомобилей, сухие супы, которые делают жители города.

Уже на обратной дороге в Ростове навестили раненных бойцов, находящихся в госпитале, передали им инвалидные коляски, трости, костыли, медикаменты.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

«У нас очень хорошо получается, когда все вместе. Приходите ещё. С нетерпением будем ждать! Вот так шаг за шагом — и к Победе! Кстати, эта работа успокаивает нервную систему, а чувство причастности к благому делу помогает человеку осознать свою нужность в обществе», — подчеркивает Михаил.

Подготовка следующей партии начинается сразу после отправки очередного гуманитарного груза. Сегодня неравнодушный коллектив, который возглавляет Михаил Баранцев, готовится к следующей поездке.

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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