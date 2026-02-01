«С ЦСКА всегда одна и та же история». Перасович подвел итог матча УНИКСа с «армейцами»

Фото: unics.ru

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвел итог матча с московским ЦСКА, в котором его команда уступила со счетом 84:80. Казанцы вели в счете с двузначным отрывом всю первую половину матча. Он признал, что команда не смогла ничего противопоставить «армейцам» после того, как они стали действовать агрессивнее в атаке.

«Мы провели очень хорошую первую половину, а также удачно вошли в третью четверть. Однако в третьем отрезке стало совершенно очевидно, что ЦСКА стал играть гораздо жестче, на грани фола. Мы не смогли на это ответить. В итоге у нас четыре игрока закончили матч с пятью фолами. Соперник играл в десять раз жестче нас. Они пробили 34 штрафных броска, а мы — 21. С ЦСКА всегда одна и та же история. Нам нужно что-то менять, если мы хотим побеждать в таких матчах. Они перевели игру в плоскость жестких контактов на грани фола, и мы не нашли способа противостоять этому. В этом основная причина их победы», – сказал хорватский специалист на послематчевой пресс-конференции.

Также наставник УНИКСа объяснил, почему его команда провела две такие разные половины игры. По его мнению, не последнюю роль в этом поединке сыграло судейство.

«Баскетбол — это живой процесс. Невозможно всегда играть именно так, как ты хочешь. Но, как я уже сказал, многое зависит от критериев судейства. Если арбитры позволяют ЦСКА играть с такой жесткостью, то всем становится трудно. Если бы такие фолы фиксировались при контактах на середине площадки, было бы легче. Но ЦСКА в этом компоненте превосходен, они побеждают за счет такой агрессии. Мы не смогли ответить. Очевидно, что нужны игроки задней линии, способные разбивать такой прессинг. Сегодня нам этого не хватало. Мы атаковали с дистанции десяти метров, нашим «большим» приходилось выходить далеко и совершать неподготовленные броски. Чтобы побеждать, нужны люди, способные справиться с такой агрессией», – подвел итог игры Перасович.

Следующую игру УНИКС проведет с «Уралмашем» в Екатеринбурге, 4 февраля.