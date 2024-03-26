«С честью выполнил воинский долг»: история героя — командира гранатометного взвода на СВО

Ильшат Хамидрахимов родился в 1995 году в поселке Мюд Аксубаевского района РТ

Фото: aksubayevo.ru

«Наш бессменный капитан команды, хороший игрок»

Ильшат Хамидрахимов родился в 1995 году в поселке Мюд Аксубаевского района РТ. Его мама Резеда Шарапова — педагог начальных классов, 33 года проработала в Старомокшинской школе. Директор учебного заведения Раиль Шарафутдинов вспоминает, что все 11 лет Ильшат учился только на «4» и «5».

С детских лет мальчик мечтал стать военным, увлекался спортом: баскетболом, лыжами, футболом, волейболом, легкой атлетикой. Являлся членом сборной команды района по баскетболу, волейболу, футболу. Не раз защищал честь не только школы, но и района на республиканских соревнованиях.

Баскетбольную команду Старомокшинской школы капитан Ильшат Хамидрахимов привел к победе в чемпионате школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» в 2013 году. В том же году Ильшат принимал участие во Всероссийских соревнованиях по многоборью в Анапе.

О сильном духе, стойком характере Ильшата рассказали и одноклассники. В классе их было 24 человека. Все они как один говорят, что он отличался от других упорством в достижении цели.

«Ильшат спортсменом был в школе, выступал в Сочи на соревнованиях, привозил медали оттуда. Мы играли с ним в баскетбол, выступали на первенстве Татарстана за Аксубаевский район, наш бессменный капитан команды, хороший игрок», — рассказали «Сельской газете» ребята.

Его мама Резеда Шарапова — педагог начальных классов, 33 года проработала в Старомокшинской школе Фото: aksubayevo.ru

«Он всегда помнил о каждом, привозил нам сувениры, но о службе не говорил»

В 2013 году после окончания Старомокшинской средней школы Ильшат Хамидрахимов поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище на командный факультет. Пока учился в Москве, четыре раза участвовал в параде Победы на Красной площади.

После окончания учебного заведения в 2018 году для прохождения службы он был направлен на Дальний Восток, затем в Сирию. За время службы Ильшат Хамидрахимов был награжден медалями «За участие в военной операции в Сирии», «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике», «За участие на военном параде в Москве».

«Когда Ильшат приезжал в отпуск, мы встречались. Он всегда помнил о каждом, привозил нам сувениры, но о службе особо не распространялся. В очередной приезд Ильшат сообщил, что женился, и познакомил нас с женой», — продолжают рассказ одноклассники.

Когда началась специальная военная операция, Ильшат был направлен на передовую. Там он служил командиром гранатометного взвода мотострелкового батальона. Дома его осталась ждать супруга Вероника.

19 мая 2022 года Ильшату Хамидрахимову исполнилось бы 27 лет. 14 апреля 2022 года военный погиб при исполнении обязанностей военной службы в ходе освобождения Донецкой и Луганской народных республик.

Военный комиссар Зеленодольска и Зеленодольского района Ильшат Паймурзин — тезка и родственник погибшего командира говорит, что боец сделал все, что мог. До последнего вздоха он защищал свою родину.

«Ильшат пошел по моим стопам, избрав офицерскую службу. Он с достоинством и честью выполнил свой воинский долг», — говорит мужчина.

Проводить военнослужащего в последний путь собрались односельчане, учителя, школьники, курсанты Казанского высшего танкового командного училища, представители духовенства Фото: aksubayevo.ru

«Всегда воевал стойко, мужественно, героически»

Гибель земляка не оставила равнодушным никого. Проводить военнослужащего в последний путь собрались односельчане, учителя, школьники, курсанты Казанского высшего танкового командного училища, представители духовенства. Пришли и одноклассники Ильшата в полном составе.

Прощание со старшим лейтенантом Ильшатом Хамидрахимовым прошло у его родной Старомокшинской средней школы.

Открывая торжественный митинг, глава района Камиль Гилманов вспомнил, как лично награждал школьную баскетбольную команду, капитаном которой был Ильшат.

«За свою короткую жизнь Ильшат многое успел. Он служил на Дальнем Востоке, воевал в Сирии. И был одним из тех, кто оказался в первых рядах, когда началась спецоперация. Наши соболезнования родителям и супруге Ильшата. Он погиб, защищая свободу. Спасибо всем, кто поддерживал родителей в этом безутешном горе», — сказал глава района.

От имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова соболезнование семье выразил военком Ильшат Паймурзин.

«За мужество и отвагу, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции, старший лейтенант Хамидрахимов Ильшат Ахатович представлен к государственной награде — ордену Мужества, посмертно», — сообщил представитель республики.

В память об Ильшате второй год подряд проводится баскетбольный турнир Фото: aksubayevo.ru

Военный комиссар Черемшанского и Аксубаевского районов подполковник Сергей Иванов отметил, что Ильшат показал себя настоящим мужчиной, воином, офицером.

«Всевышним определено, что советский, русский солдат периодически вычищает мир от всякой нечисти. Ильшат всегда воевал стойко, мужественно, героически. Слава нашим воинам, достойно исполняющим свой воинский долг, и вечная память воинам, погибшим за нашу свободу и независимость!» — произнес военный комиссар.

«Он погиб геройской смертью, защищая нас. Хочу выразить слова благодарности родителям, которые вырастили храброго офицера Российской армии», — сказал инспектор Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Анатолий Молоствов.

В память об Ильшате второй год подряд проводится баскетбольный турнир. В село приезжают члены сборной Аксубаевского района под руководством Максима Ефимова и тренера Раиса Бикулова. Среди участников есть юноши, с кем Ильшат Хамидрахимов играл в одной баскетбольной команде.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.