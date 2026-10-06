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Культура 6 октября 2026 10:21

С башни Сююмбике демонтировали полумесяц для реставрации

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С башни Сююмбике демонтировали полумесяц для реставрации
Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Сегодня с башни Сююмбике в Казани демонтировали полумесяц. Работы провели в рамках плановой реставрации, сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

Конструкция была установлена более 15 лет назад. За это время она постоянно подвергалась воздействию ветра, осадков и перепадов температур. Чтобы сохранить внешний вид полумесяца и его техническое состояние, было решено провести реставрацию.

Для демонтажа использовали кран, а к работам на высоте привлекли профессиональных альпинистов. Все работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности.

После завершения реставрации, ориентировочно через три недели, полумесяц вернут на башню Сююмбике.

Жителей и гостей Казани попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям. Реставрация должна помочь сохранить архитектурный облик башни Сююмбике и продлить срок службы ее элементов.

Газета «Правда» 14 марта 1918 года сообщала о торжественной передаче башни казанскому мусульманскому населению. В то же время на шпиле башни российский герб был заменен на полумесяц (считается, что двуглавого орла установили в 1730 году). В 1930-х годах в связи с государственной политикой полумесяц был снят с башни. А в годы перестройки по просьбе татарской общественности полумесяц был установлен вновь.

Фото: возвращение полумесяца на Сююмбике, 1993 г., © Рамиль Гали

#сююмбике #реставрация
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