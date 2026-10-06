С башни Сююмбике демонтировали полумесяц для реставрации

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

Сегодня с башни Сююмбике в Казани демонтировали полумесяц. Работы провели в рамках плановой реставрации, сообщает пресс-служба Министерства культуры Татарстана.

Конструкция была установлена более 15 лет назад. За это время она постоянно подвергалась воздействию ветра, осадков и перепадов температур. Чтобы сохранить внешний вид полумесяца и его техническое состояние, было решено провести реставрацию.

Для демонтажа использовали кран, а к работам на высоте привлекли профессиональных альпинистов. Все работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности.

После завершения реставрации, ориентировочно через три недели, полумесяц вернут на башню Сююмбике.

Жителей и гостей Казани попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям. Реставрация должна помочь сохранить архитектурный облик башни Сююмбике и продлить срок службы ее элементов.