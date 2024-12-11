С автобусной полосы на Глушко в Казани эвакуировали припаркованный «КамАЗ»

В Казани с автобусной полосы на улице Глушко эвакуировали «КамАЗ», который был припаркован возле знака «Стоянка запрещена, работает эвакуатор».

Согласно информации «ПАТП №2», большегруз оставили там еще в воскресенье. На автомобиле образовалась снежная шапка, а вокруг целая гора снега.

Припаркованный большегруз мешал дорожным службам чистить автобусную полосу во время снегопада. К тому же брошенный грузовик затруднял движение автобусов, отъезжающих от остановки. В итоге было решено отправить большегруз на штрафстоянку. В конце ноября на этом же участке были эвакуированы еще два большегруза.

В пресс-службе «ПАТП №2» заявили, что профилактические рейды по эвакуации большегрузов с автобусной полосы будут продолжены. Помимо улицы Глушко, особое внимание будет уделено следующим участкам: улица Завойского (от Габишева до Фучика), улица Зорге (от Фучика до Габишева), дублер проспекта Победы (от Закиева до Габишева), улицы Липатова, Советская и Парковая.