С автобусной полосы на Глушко в Казани эвакуировали припаркованные авто

Сегодня на улице Глушко в Казани эвакуаторы массово увозили легковушки, брошенные на остановке. На водителей большегрузов, организовавших незаконную стоянку на автобусной полосе, были открыты административные дела.

С 2020 года на улице Глушко водители легковых и грузовых автомобилей устроили стоянку на автобусной полосе. Об этом «Татар-информу» сообщили в Ассоциации перевозчиков Татарстана.

Из-за припаркованных автомобилей увеличивается график движения автобусов. Кроме того, автомобили создают помехи для движения и увеличивают риск совершения ДТП.

По просьбе Ассоциации АТП РТ Госавтоинспекция взяла на контроль обстановку на автобусной полосе по улице Глушко.

«Хочу выразить слова благодарности руководству Госавтоинспекции, Вы всегда слышите просьбы перевозчиков Казани. Считаю, что при Вашей поддержке удастся наконец-то навести порядок и автобусная полоса на ул. Глушко избавится от несанкционированной стоянки большегрузов и легковых автомобилей», – рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Сотрудники Госавтоинспекции Казани напоминают, что фиксировать нарушения на автобусной полосе продолжают системы контроля «Дозор-М» и «Паркон-А», установленные в автобусах.