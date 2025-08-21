С авиапассажиров для реконструкции аэродромов будут взимать по 150 рублей

Минтранс РФ определил правила взимания инфраструктурного сбора в размере 150 рублей с одного авиапассажира, средства которого будут направляться на реконструкцию аэродромов. Соответствующий проект постановления предполагает, что сбор может вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 марта 2032 года. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно документу, платить сбор будут авиакомпании, а его аккумулированием и использованием займется ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Аэропорты будут объединены в группы, а собранные средства каждой группы будут храниться на отдельном банковском счете и использоваться исключительно для улучшения инфраструктуры соответствующих аэродромов.

Минтранс также установил формулу расчета размера сбора с одного пассажира: базовая ставка составляет 150 рублей, при этом в формулу заложен уровень инфляции и корректирующий коэффициент, который по умолчанию равен единице, но может быть изменен решением правительства РФ.