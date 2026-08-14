С августа налоговые уведомления стали автоматически приходить на «Госуслуги»

Порядок получения налоговых уведомлений для физических лиц изменился с 1 августа. Теперь гражданам с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» налоговые уведомления автоматически направляют в электронном виде.

Новый порядок касается уведомлений об уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц. Также он распространяется на налог на доходы физических лиц, который налоговый агент не удержал, и налог с процентных доходов по банковским вкладам.

Обычно такие уведомления поступают осенью, а заплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря.

Раньше, чтобы получать налоговые уведомления через личный кабинет на «Госуслугах», гражданину нужно было отдельно подать заявление и заверить его электронной подписью. С августа 2026 года это требование отменили.

Теперь уведомление одновременно размещается в личном кабинете на «Госуслугах» и в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Бумажные уведомления по почте продолжат получать только граждане без подтвержденной учетной записи в ЕСИА и доступа к электронным сервисам.

В электронном уведомлении содержится вся необходимая для уплаты налога информация: ИНН, сведения об объекте налогообложения, сумма налога, срок его уплаты, уникальный идентификатор начисления и реквизиты единого налогового счета.

Налоговое уведомление считается полученным сразу после его размещения в личном кабинете. При этом не имеет значения, открыл ли гражданин файл и ознакомился ли с его содержанием.

Получение уведомления в электронном виде не отменяет обязанность вовремя заплатить налог. Если пропустить установленный срок, за каждый день просрочки будут начисляться пени.