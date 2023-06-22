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С АУСН в Ак Барс Банке расчет налогов стал проще, а затраты бизнеса — меньше
Бизнес может бесплатно подключиться к автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) в Ак Барс Банке. Это специальный налоговый режим, при котором отчётность почти полностью отменяется, а налог рассчитывается автоматически.
Эксперимент действует на территории Татарстана, Москвы, Московской и Калужской областей. Подключиться к нему могут как действующие, так и новые клиенты, открыв расчетный счет в Ак Барс Банке.
Главные плюсы АУСН:
— отсутствие отчетности в государственные внебюджетные фонды;
— не нужно платить страховые взносы — соцгарантии обеспечиваются из бюджета;
— автоматический расчет налогов налоговым органом;
— банк выполняет часть функций налоговых агентов по НДФЛ;
— не нужно отслеживать сроки подачи и изменения форматов деклараций.
В системе дистанционного банковского обслуживания Ак Барс Банка можно проверить, подходит ли АУСН вашему бизнесу. Здесь же можно подать заявление и подключиться к ней. Также в этом году клиентам банка стал доступен функционал по исчислению НДФЛ по сотрудникам.
Подключите сервис бесплатно в Ак Барс Банке.
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