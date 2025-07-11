С акцентом на женственность: стилист назвала главные тренды лета-2025

Мода лета 2025 года делает акцент на силуэтах прошлых столетий, вдохновляясь утонченной женственностью и классическими фасонами. Об этом рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, ключевым элементом образа становится подчеркивание изгибов и форм тела. Тем, кто не готов к смелым экспериментам, она рекомендовала отдать предпочтение проверенной классике.

Одной из ключевых тенденций стала асимметрия – как в верхней части наряда, так и в отделке подола. Особенно выигрышно такие детали смотрятся на легких тканях: шифоне, органзе и других воздушных материалах.

В список актуальных фасонов вошли трапециевидные платья насыщенных оттенков – лаймового, сиреневого, оранжевого. Несмотря на массивность кроя, такие наряды выглядят свежо и ярко. Не теряет актуальности и кринолин – эффектные платья, визуально приближающие фигуру к силуэту «песочные часы». Этот вариант особенно подойдет тем, кто ищет подчеркнуто женственный и даже немного театральный образ.

Среди универсальных решений стилист выделила топ бандо – лаконичную вещь, сочетающуюся с любой базой: от джинсов до классических брюк. Не менее популярны топы на завязках: романтичные, легкие, нередко украшенные рюшами, воланами или яркими принтами.

Говоря о модных фасонах брюк, стилист подчеркнула, что в тренде – элегантность. Актуальны джинсы и брюки со средней и высокой посадкой, тогда как низкая посадка пока окончательно не вернулась. Среди популярных моделей – клеш, трубы, баллоны и прямой крой.